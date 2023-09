L'horoscope du mercredi 13 septembre 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La nouvelle Lune approchant, il vous est conseillé de faire preuve de prudence, notamment né en mars. Il ne faut pas croire n’importe quoi et vous laisser influencer par des personnes qui ne sont pas positives ou qui cherchent à manipuler les esprits. En revanche, la conjoncture est très agréable pour le 2e décan qui peut avoir fait une rencontre passionnante. Mais, dans certains cas, il pourrait y avoir une grosse dispute si vous êtes en couple.

Taureau

Même si l’aspect dont je vous parlais hier est toujours actif, vous serez nettement moins dans l’exagération aujourd’hui ! En effet, vous avez en vous une sorte de modérateur (un bon aspect de Saturne) qui fait que de vous-même vous vous raisonnez ou que quelqu’un près de vous joue ce rôle de modérateur. Cela dit, l’aspect de Saturne est activé ce jour, mais il ne le sera pas demain ! Cependant, les choses reviendront à la normale la semaine prochaine.

Gémeaux

1er décan, vous ne serez pas très gai ce matin, peut-être que vous ne serez pas dans une grande forme morale (et non physique, a priori) à cause d’un problème qui vous préoccupe depuis des mois... En principe, il ne se passera rien, mais vous ressentirez de la peine, de la tristesse ou du regret... et ça passera. Cet aspect se terminera en février pour laisser la place à un autre aspect qui correspond pour vous à une totale renaissance. Nous en reparlerons.

Cancer

Vous faites partie des signes qui n’ont rien à craindre de Saturne, en tout cas né en juin. Au contraire, son transit vous a appris et continue à vous apprendre comment contrôler vos émotions et même votre timidité. C’est un grand pas en avant que vous êtes invité à faire, vous en prenez de plus en plus conscience. En revanche, le 2e décan a affaire à Mars et peut avoir un choix à faire ou être en bisbille avec un membre de la famille.

Lion

Dans votre secteur d’argent, la Lune s’oppose à Saturne qui occupe votre autre secteur financier. Le premier parle de possession, le second de dépossession. 1er décan, manquez-vous de fonds pour acheter quelque chose, ou est-ce qu’on vous doit de l’argent depuis des mois ? Chez certains, c’est le désir qui manque ! 2e décan, est-ce qu’on vous court après ou est-ce vous qui courez après quelqu’un ? En tout cas il y a une sorte de jeu qui vous occupe beaucoup.

Vierge

La Lune aborde votre signe à 7h19 ce matin et s’affronte à Saturne. Vous risquez d’être fatigué 1er décan, démotivé ou très inquiet pour l’un de vos proches. Cela dit, cette opposition se produit tous les mois et Saturne est rétrograde, donc cela ne devrait pas trop vous déprimer. Si jamais c’est quand même le cas, essayez de regarder devant vous et non pas derrière : il y a toujours de l’espoir, c’est d’ailleurs dans l’air avec la nouvelle Lune de demain.

Balance

Vous serez soucieux, 1er décan, mais pas forcément à cause d’une situation concrète. C’est plutôt ce que vous allez imaginer de négatif qui vous inquiétera. Le problème, c’est que vous ne pourrez pas vous empêcher de voir le verre à moitié vide, alors que vous n’avez pas de raison rationnelle, concrète, de vous prendre la tête. Et ce n’est probablement pas un problème personnel, c’est plutôt celui d’un proche qui vous tracasse.

Scorpion

Pas question de vous emballer aujourd’hui, bien au contraire. En tout cas si vous êtes né fin octobre, début novembre vous serez extrêmement raisonnable et on ne risque pas de vous faire tourner la tête. Lune et Saturne s’opposent, mais sont en bon aspect avec vous : vous n’aurez même pas besoin de réfléchir pour savoir que vous devez rester sur vos rails et que ce que vous éprouvez est probablement exagéré, que cela ne vous ressemble pas.

Sagittaire

Vous faites partie des quatre signes impactés par la dissonance Lune-Saturne, qui se reproduit régulièrement et qui vous prive de votre optimisme habituel.