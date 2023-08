L'horoscope du vendredi 11 août 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C’est sûr, il y a encore de l’énervement pour beaucoup de Bélier et vous le manifesterez de manière un peu bruyante pour que l’on sache bien que vous n’êtes pas content (2e décan). 3e décan, vos amours sont en question parce que vous avez rencontré quelqu’un qui n’est pas comme les autres et vous ne savez pas sur quel pied danser. Et si vous êtes en couple, vous vous apercevez que vous avez besoin d’un peu de liberté.

Taureau

Tout irait comme sur des roulettes s’il n’y avait pas cette dissonance entre Vénus et Uranus, qui représente une mésentente avec un membre de votre famille. Vous pourriez même, 3e décan, être au bord de la rupture à moins qu’elle ne soit consommée. Ne croyez pas que cette situation va s’arranger par l’opération du saint esprit ! Il va falloir que vous fassiez des efforts, que vous y mettiez du vôtre.

Gémeaux

Un dernier petit tour chez vous et la Lune entrera en Cancer la nuit prochaine. Toutefois, d’ici là, elle sera en bisbille avec Neptune et vous devez vous méfier. De vous-même, pour les uns, et d’une tendance à dépendre, à être accro à quelqu’un ou à quelque chose... Ou de quelqu’un d’autre qui vous embrouille en permanence avec des mensonges, et des promesses qui ne sont pas tenues (3e décan).

Cancer

La Lune entrera cette nuit dans votre signe et formera de bons aspects. Mais en attendant, elle exaspère votre côté rêveur et peut même vous inciter à vous tromper, parce que vous serez trop distrait pour rester concentré sur ce que vous faites. Cela dit, vous aurez peut-être passé une mauvaise nuit et vous serez dans le brouillard une partie de la journée. Évitez aussi de croire systématiquement tout ce que vous lisez ou entendez.

Lion

Cette fin de semaine est marquée par un bon aspect entre Mars et Uranus, qui est plutôt positif pour ceux d’entre vous qui sont pressés de faire un achat ou d’investir leur argent dans une start-up. Vous n’êtes peut-être pas nombreux à pouvoir faire ce genre d’acquisition, mais en tout cas, chacun à votre niveau, vous serez tenté de vous approprier quelque chose de nouveau, ou de faire du nouveau.

Vierge

C’est encore une fois le 2e décan qui est favorisé par la conjoncture : ce week-end et une partie de la semaine prochaine vous déploierez une très forte énergie, qui vous étonnera vous-même ! Vous serez persévérant, fort, volontaire, et rien ne vous arrêtera. Vous avez probablement un programme pour les prochains jours et il peut autant être sportif, avec une compétition pour certains, qu’intellectuel.

Balance

Vénus forme une dissonance exacte avec Uranus, mais cela ne devrait pas être négatif pour votre 3e décan, et encore moins pour les autres décans. Il est possible que l’un de vos projets change, de par votre volonté ou par la force des choses, mais vous trouverez le moyen de l’accepter et d’en tirer parti. La conjonction de Mercure et Mars indique que l’un de vos proches vous donnera la solution, parfois sans le vouloir, sans l’avoir cherché !

Scorpion

Vous êtes peut-être en pleine remise en question dans votre couple, 3e décan, ou dans votre façon d’envisager la vie à deux. Nous avons déjà évoqué cette situation qui produit de l’instabilité et qui va encore durer quelques mois. Toutefois, une des planètes impliquées rétrograde à partir du 29 août jusqu’en janvier 2024 : vous aurez moins le nez sur ce problème. Cependant, il faudra y réfléchir sérieusement.

Sagittaire

3e décan, dans les prochains jours, vous pourriez avoir un imprévu à gérer. On aura besoin de vous urgemment et vous serez peut-être obligé de laisser tomber ce que vous étiez en train de faire, ou même de quitter votre lieu de vacances. Toutefois, votre conjoint ou un parent pourrait également demander à ce que vous vous occupiez de lui/elle, alors que vous aviez prévu autre chose. La conjoncture sera active jusqu’au 19-20 août.

Capricorne

La conjoncture est du gâteau pour la plupart des membres du signe, quel que soit votre décan. Cette fin de semaine est top et si vous êtes du 3e décan, par exemple, il est clair que vous ne resterez pas dans votre chaise longue tout le week-end. On pourrait même penser que vous allez partir à l’aventure, ou en tout cas faire quelque chose d’un peu spécial et que vous ne faites pas souv