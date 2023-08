L'horoscope du mercredi 9 août 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous ne laisserez pas la mauvaise humeur des autres déteindre sur vous, n’est-ce pas ? Si vous constatez qu’il y a des mines tristes autour de vous, allez voir ailleurs, sauf si vous avez de l’énergie en réserve pour tenter de leur remonter le moral. Mais il semble que vous perdrez votre temps, de nombreuses personnes préfèrent se sortir seules de leurs problèmes : c’est une question d’orgueil !

Taureau

Entre votre ressenti, vos impressions, et la réalité concrète il peut y avoir une grosse différence ! 1er décan, vous serez tenté de croire que quelque chose ou quelqu’un vous manque, alors que ce n’est qu’une vue de votre esprit. Toutefois, il n’est pas impossible que vous soyez obligé, juste aujourd’hui, de renoncer à un projet parce que la météo ne s’y prête pas, par exemple, ou que quelqu’un s’est désisté.

Gémeaux

Dans votre signe, la Lune est en bisbille avec Saturne et cela affecte les natifs de mai. Essayez de ne pas être trop dans le regret, ou dans la culpabilité, même si c’est justifié, c’est-à-dire si quelqu’un vous a quitté ou si vous avez fait une grosse bêtise. Cela semble être derrière vous ! Mais il est vrai que vous avez probablement perdu de votre insouciance et cela vous attriste.

Cancer

Chassez toute pensée négative, toute peur irrationnelle, elles n’ont pas lieu d’être, natif de juin ! D’ailleurs, vous avez fait un travail cette année pour apprendre à mieux contrôler votre nature trop inquiète, non ? C’est en tout cas ce que Saturne a pu vous proposer… Mais les astres proposent et les hommes disposent, dit-on. Cependant, rien n’est perdu, vous avez toujours la possibilité d’apprendre à vous canaliser.

Lion

Vous attendez l’un de vos amis ou alors vous avez prévu quelque chose de spécial, 1er décan ? Cela risque d’être retardé mais pas forcément annulé. Quoi que vous fassiez aujourd’hui, prévoyez que vous ne serez pas à l’heure ou que ce sont les autres qui ne le seront pas. Inutile de vous énerver et de vouloir accélérer les choses, il est difficile de lutter contre une force d’inertie.

Vierge

Vous ne serez pas d’une grande gaieté aujourd’hui et vous aurez certainement une bonne raison, 1er décan : la Lune et Saturne sont en dissonance. Un/e partenaire ou associé vous fera faux-bond, ou alors vous vous sentirez plus seul que d’habitude, vos proches étant partis en vacances et pas vous. 2e décan ce sont aujourd’hui encore les nouvelles étonnantes, les surprises, qui sont au programme.

Balance

Votre besoin d’évasion, de changer d’air, sera d’autant plus fort que vous ne vous sentirez pas totalement libre de faire ce que vous avez envie de faire. D’un côté, il y a votre désir, et de l’autre il y a la réalité, et parfois la réalité matérielle, qui n’est pas au diapason. Mais dites-vous que ce n’est que très passager et que si vous êtes frustré pendant quelques heures, ce sera rapidement oublié.

Scorpion

Vous vous sentirez un peu comme un adolescent qui a envie de découvrir le monde, et aussi de se mieux se comprendre lui/elle-même... Sauf que votre adolescence est loin et qu’y penser sera plus désagréable pour vous que pour d’autres. Vous n’avez peut-être pas apprécié cette période de votre vie, ou alors elle était top et aujourd’hui l’insouciance de cette époque vous manque...

Sagittaire

Vous pensiez, 1er décan, pouvoir nouer un lien avec quelqu’un, ou revoir une personne qui vous plaît, mais les circonstances n’y sont pas favorables. Ne vous dites pas tout de suite que c’est cuit, qu’il ou elle ne s’intéresse pas à vous... Restez positif et n’imaginez rien qui vous dévaloriserait. Sauf bien sûr si vous constatez concrètement, qu’on se fiche de vous.

Capricorne

La conjoncture est toujours top pour le 2e décan, qui déborde de bonnes idées et d’énergie pour les concrétiser. 1er décan, il se peut que vous pensiez trop à un certain passé, ou à quelqu’un qui n’est plus là et qui vous manque... Ne croyez pas que vous abandonnez cette personne si vous pensez moins à lui/elle. Vous avez le droit de vous sentir plus léger sans vous en culpabiliser.

Verseau

Arrêtez de vous regarder d’un œil aussi critique ! Vous ne serez jamais parfait, inutile de courir après une image de vous qui n’est pas la bonne. Et si vous vous acceptiez tel que vous êtes, 1er décan surtout ? Ce n’est peut-être pas facile parce que l’âge