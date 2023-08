L'horoscope du jeudi 10 août 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Ce n’est pas la tristesse qui règnera aujourd’hui, mais plutôt l’énervement, l’irritation, des émotions remuantes mais qui passeront aussi vite que les nuages d’un orage. En outre, seul le 2e décan devrait ressentir la conjoncture. En revanche, si vous êtes du 3e décan, vous pouvez vous réjouir car vous aurez une bonne surprise ou vivrez une expérience inédite et qui sera forte de café (né autour du 12 avril).

Taureau

Vous attendez depuis des mois la résolution d’un litige ? Cela a peut-être été reporté maintes fois, et vous avez une nouvelle date en septembre, ou en tout cas avant la fin de l’année ? Vous y penserez aujourd’hui, ou alors vous évoquerez le sujet avec l’un de vos proches qui sera très rassurant et convaincant : vous avez de bons arguments pour obtenir gain de cause, surtout si vous êtes du 2e décan.

Gémeaux

Si vous êtes du 2e décan, cette journée ne sera pas la plus calme de la semaine. Ce n’est pas que la conjoncture soit négative, mais elle est plutôt coléreuse et ça pourrait bien exploser aujourd’hui ou demain. En fait, on vous cherche des poux, on fait tout pour que vous réagissiez et vous ne pourrez pas vous empêcher de répliquer assez durement. Après tout, l’autre l’aura bien mérité !

Cancer

Il y a une conjoncture un peu agaçante pour le 2e décan, elle est active jusqu’à samedi, mais vous pouvez en retirer du positif si vous dites ce que vous pensez sans que cela passe pour une agression. Oui, on vous énervera, mais il semble que vous saurez mesurer vos paroles de manière à ne pas déclencher de conflit. Probablement une petite querelle de voisinage qui ne devrait pas durer.

Lion

Amour et anxiété se mêlent en ce moment, en tout cas si vous êtes du 3e décan. Ces émotions peuvent avoir plusieurs origines : soit ça va mal avec votre chéri/e et vous ne savez pas où ça va vous mener, soit vous êtes fou d’amour pour quelqu’un et ce n’est pas loin de vous angoisser, soit encore une amitié se fait de plus en plus ambiguë. 2e décan, vos rêves et vos idées sont intéressants, mais ils pourraient être un brin utopiques.

Vierge

2e décan Mercure et Mars sont conjointes chez vous jusqu’à samedi, après ce sera au tour du 3e décan (jusqu’au 23 août). Cette configuration vous pousse à vous exprimer à la manière de Mars, c’est-à-dire sans filtres, cash, en disant parfois des choses qui risquent de provoquer de la colère. Mais vous pourriez vous-même être très en colère et l’exprimer avec une certaine virulence.

Balance

Vous êtes peut-être en vacances, mais vous estimez que ce ne sont pas des vacances ! Certes, votre horizon a changé et vous espériez pouvoir vous changer aussi les idées, mais de vilains détails vous empêchent de profiter à fond de ces moments qui devraient être des moments de détente et de bien-être. Mais, pour des raisons que vous ne maîtrisez pas, ça ne se passe pas comme vous le désirez.

Scorpion

Vous serez taquin et moqueur aujourd’hui, ce sera un jeu amusant pour vous mais pas pour certaines personnes de votre entourage. Ils riront jaune, se sentant visés par vos moqueries alors que, comme d’habitude, ce que vous direz sera ambigu et on ne saura pas vraiment ce que vous avez voulu dire. Si vous avez un reproche à faire à un ami, 2e décan soyez direct, la franchise vaut mieux que des sous-entendus.

Sagittaire

2e décan, il y a une petite querelle au programme, peut-être que quelqu’un vous énervera, vous poussera dans vos retranchements, à la suite de quoi vous ne pourrez pas faire autrement que de réagir. Et vous aurez des mots assez durs pour que l’autre fasse marche arrière ! A tel point que vous serez nombreux à regretter d’avoir été un peu trop loin. Mais il/elle le méritait, penserez-vous.

Capricorne

Vous ne vous gênerez pas pour dire ce que vous pensez, même si c’est un peu agressif ; de toute façon, vous le serez beaucoup moins que le Sagittaire, votre voisin. En fait, vous aurez à coeur de corriger l’un de vos proches qui, selon vous, sera beaucoup trop critique ; vous penserez qu’il ou elle n’est jamais content/e et cela, quoi qu’il se passe. S’il s’agit d’un adolescent, tout est normal...

Verseau

Vous ne serez pas critique à votre égard 2e décan mais plutôt vis-à-vis des autres ! Des personnes autour de vous seront sans-gêne, à votre avis, et vous aurez très envie de les remettre à leur place. Mais si vous êtes en famille ou dans un groupe d’amis, vous ne voudrez pas semer la pa