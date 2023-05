L'horoscope du jeudi 4 mai 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Lune et Jupiter s'opposent au moment de votre réveil, 3e décan, il se peut donc que la nuit vous ait porté conseil si vous avez un choix à faire ou une décision à prendre. Il va y avoir la semaine prochaine une dissonance entre Mars et Jupiter (nous en reparlerons, bien sûr) et il se peut qu'effectivement vous ayez une importante décision à confirmer ou... à devoir accepter parce que ce n'est pas vous qui l'aurez prise.

Taureau

3 planètes éclairent votre signe et Jupiter y entre bientôt, le 1er décan sent déjà les influx de cette planète qui sert d'amplificateur positif/négatif... Par ailleurs, la Lune entrera en Scorpion à 16h33, en dissonance avec Pluton. 1er décan, il doit y avoir un blocage, psychologique ou physique et il est possible que cela s'accentue avec l'arrivée prochaine de Jupiter. Si c'est physique, demandez-vous quel blocage psychique votre corps s'exprime.

Gémeaux

La conjoncture, (3 planètes en Taureau) occupe votre 12ème secteur et la conjonction Soleil/uranus qui a commencé annonce un changement, mais peut-être pas pour vous personnellement (selon votre ascendant). En tout cas, c'est sur le plan social ou mondial qu'il peut y avoir un événement déstabilisant, que vous vous débrouillerez pour oublier très vite étant donné que vous ne pourrez pas vous rendre utile.

Cancer

2e décan, vous recevez les influx des 3 astres qui occupent le Taureau et ils sont positifs pour tout ce qui concerne vos projets, l'entraide et vos amitiés. Celles qui peuvent vous être utiles et à qui vous serez utile si besoin est. Vous êtes dans la réciprocité : quand on vous donne, vous donnez. Jupiter, qui arrive le 16 dans ce même secteur va offrir une plus grande amplitude aux projets et à votre réseau amical ou professionnel.

Lion

Votre secteur professionnel, celui qui gère votre carrière ou vos plus importants objectifs, est occupé par trois et bientôt 4 planètes. Le 1er et le 2e décan seront satisfaits, l'un par Jupiter, l'autre par le départ d'Uranus (fin mai). C'est-à-dire que certaines contraintes disparaîtront et que vous retrouverez votre liberté. Les uns parce qu'ils changeront de travail, les autres parce qu'ils arrêteront de bosser.

Vierge

Vous ne pouvez qu'être satisfait des forces que vous confère le Taureau et qui sont liées à votre pouvoir de conviction et aux compétences qui sont les vôtres pour développer vos affaires. Vous allez forcément évoluer sur le plan professionnel, et ne vous en voulez pas si vous prenez la place de quelqu'un qui s'en va ou qu'on a prié de partir. 3e décan, je vous réitère mes conseils de prudence face à la duplicité de certains.

Balance

Au lever du Soleil la Lune et Vénus échangent des vibrations positives pour votre 3e décan. Un câlin du matin ? En tout cas, il y a de l'amour dans l'air... Mais peut-être que vous avez rêvé d'amour ? En effet, Vénus est toujours en dissonance avec Neptune et cette planète est le domaine de l'idéal, du rêve, de l'illusion. Cela dit, si vraiment vous avez rêvé d'amour, cela va imprégner très agréablement votre journée.

Scorpion

La Lune se présentera chez vous à 16h23 et sera en dissonance avec Pluton. 1er décan, essayez de ne pas être trop dans le contrôle, ou de ne pas vous angoisser à propos de situations que vous ne pouvez pas gérer, dont vous n'êtes pas responsable. 2e décan, le Soleil et Mercure sont conjoints face à vous, c'est le moment de prendre un contact, un rendez-vous ou d'avoir un entretien qui ne peut déboucher que sur du positif.

Sagittaire

T^t ce matin, 3e décan, la Lue et Jupiter vous regardent avec amitié. Vous avez peut-être réussi à vous débarrasser de quelqu'un qui vous collait ou d'une illusion que vous avez longtemps entretenue. Vous commencez à passer à autre chose... 2e décan, la rencontre prochaine du Soleil et de Mercure dans votre secteur 6, du travail et de la forme, vous dit de prendre soin de vous : un contrôle à faire chez votre médecin ?

Capricorne

Je sais, vous n'êtes pas pessimiste, vous êtes réaliste ! De plus, avec plusieurs planètes en Taureau vous serez très pragmatique et trouverez des solutions à tous les problèmes qui se présenteront. On vous en fera d'ailleurs des compliments, surtout 2e décan. Pendant quelques jours, tout ce que vous ferez sera bien perçu par les autres et vous mettra en valeur. C'est aussi le bon moment pour améliorer votre look.

Verseau

2ème décan, vous serez sensible à la rencontre entre le Soleil et Mercure. On vous racontera une histoire, ou on vous décrira une situation qui peut vous tirez les larmes. Et pourtant vous êtes un dur à cuire ! Par ailleurs, quelqu'un de votre passé peut aussi se manifester, mais pas forcément un ou une ex. Quelqu'un avec qui vous avez travaillé, ou que vous avez connu pendant la période de votre adolescence. Une autre source d'émotions !

Poissons

La journée démarre bien, peut-être parce que vous aurez une rentrée d'argent, 3e décan. Cet après-midi, la Lune s'installera en Scorpion et sera en harmonie avec le 1er décan. Vous aurez la possibilité de vous évader, réellement ou en pensée, mais est-ce que vous vous accorderez ce plaisir ? Rien n'est moins sûr : vous avez peut-être quelqu'un à aider, voire à sauver d'une situation périlleuse et vous vous oublierez...

