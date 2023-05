L'horoscope du mercredi 3 mai 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Mars vous rend plus susceptible et irritable 3e décan, surtout aujourd'hui où les autres (conjoint, boss, collègues...) risquent de vous taper vraiment sur le système. Vous vivez peut-être des moments un peu déstabilisants et votre attitude en est simplement le reflet. Ceux qui vous connaissent devraient vous comprendre, mais les autres risquent de mal réagir. À moins que vous n'ayez attrapé un rhume et que vous ne soyez fiévreux.

Taureau

Si elle est en dissonance avec Neptune, votre chère Vénus est également en harmonie avec Jupiter, le grand amplificateur. Cela pourrait être un bon aspect, mais là Jupiter va certainement décupler les effets délétères de Neptune et vous vous sentirez encore plus dépossédé de quelque chose. Cela peut être vraiment mineur et ne pas être perçu par la plupart d'entre vous, mais ça prendra de l'importance pour certains (3e décan).

Gémeaux

3e décan, je reviens sur la dissonance entre Vénus et Neptune, Jupiter étant aujourd'hui en bon aspect avec Neptune, et ce n'est certainement pas un avantage. Jupiter amplifie et la conjoncture risque donc de vous illusionner encore plus... Toutefois, il peut aussi s'agir d'un problème d'argent que vous trouvez insoluble. Mais dans le monde matériel, rien ne l'est ! Cela va s'arranger, et il faudra ensuite que vous en tiriez les leçons à tête reposée.

Cancer

La conjoncture est compliquée pour votre 3e décan, et selon les forces qui traversent votre thème, vous pouvez très bien avoir un gros souci d'argent, parce que vous avez fait un mauvais investissement ou que vous avez simplement trop dépensé, mais vous pouvez aussi avoir fait un mauvais choix dans le domaine amoureux, ou avoir totalement surestimé quelqu'un pour qui vous avez des sentiments.

Lion

Vénus est en harmonie avec vous et avec Jupiter, ce qui pourrait être un vrai progrès dans votre vie sentimentale ou amicale, surtout si vous avez récemment fait des rencontres. Toutefois, Vénus et Neptune sont toujours fâchées et il est possible que vous vous fassiez des idées sur quelqu'un, ou que ce quelqu'un vous laisse croire à des sentiments qui ne sont que du vent. Cela dit, il/elle n'est peut-être pas libre et ne vous l'a pas dit.

Vierge

La situation est toujours instable, cependant vous allez pouvoir compter sur Mars jusqu'au 20 mai, 3e décan. En effet, la planète des énergies occupe un secteur d'aide et de solidarité. On peut penser que vous allez avoir un soutien de taille, en la personne d'un/e ami/e ou de quelqu'un de spécialisé dans l'accompagnement de ceux qui en ont besoin. Cependant, vous-même pouvez désirer aider quelqu'un, mais il n'est pas sûr que vous puissiez.

Balance

La Lune est toujours chez vous, mais elle est en dissonance avec Mars et si vous êtes du 3e décan, ça risque de chauffer aujourd'hui ! Vous serez très mécontent de l'attitude d'un proche, ou même de votre boss, et le ton risque de monter. Toutefois, il est très possible que vous gardiez votre colère pour vous, alors que vous savez très bien que ce n'est pas bon pour votre équilibre intérieur. Essayez de verbaliser ce que vous ressentez.

Scorpion

De nouveau, Vénus est mise en avant parce que sa dissonance avec Neptune est amplifiée par Jupiter. Cela dit, elle n'est pas en mauvais termes avec vous, mais elle peut toutefois accentuer vos tendances jalouses et possessives. Vous serez tenté de trop surveiller l'autre, qui peut à juste titre en être très vexé/e. Car cela signifie que vous ne lui faites pas confiance. C'est acceptable sur le plan professionnel, mais pas sur le plan sentimental.

Sagittaire

3ème décan, Jupiter (votre planète maîtresse) est en harmonie avec Vénus mais il ne semble pas que ce soit très positif. Au contraire, cela peut amplifier le problème que vous pose la dissonance de Vénus avec Neptune. Comme nous l'avons vu, vous risquez de vous faire des films, de vivre une relation compliquée où il y a une notion d'emprise, ou encore vous trouver dans une situation délicate du côté de vos finances.

Capricorne

Je vous en avais parlé la semaine dernière, mais je vous rappelle 3e décan, que Mars s'oppose à vous jusqu'au 20 mai et que ce n'est peut-être pas une période facile parce que vous rencontrez des petits obstacles, qu'on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues au boulot, par exemple. Mais vous pouvez aussi vous trouver face à un ou des partenaires de fort mauvaise humeur, ou qui sont dans un rapport de force avec vous.

Verseau

Vous êtes toujours bien servi, surtout dans le domaine amical ou amoureux. Toutefois, la présence de Mars dans votre secteur de travail (3e décan surtout) risque de vous prendre la tête parce que vous vous sentez mal secondé. Ou alors, vous aurez tellement à faire que vous n'aurez pas le temps pour vos loisirs et vos plaisirs. Vous culpabiliserez si vous laissez vos obligations en plan, mais ce n'est pas l'envie qui vous en manquera !

Poissons

1er décan, Saturne se fait peut-être pesante, surtout en ce qui concerne votre passé qu'elle vous ressert comme en 1994-1995, mais bonne nouvelle : d'ici peu (le 16), Jupiter entrera en Taureau et sera en harmonie avec Saturne, ce qui va rééquilibrer la situation. Disons que si Saturne vous isole (ce qui est souvent un de ses effets), vous allez pouvoir renouer de bonnes relations avec votre entourage, amical, fraternel ou même amoureux.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info