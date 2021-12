L’horoscope du mardi 14 décembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Ce que vous apprécierez avec Mercure en Capricorne, c'est le respect de la parole donnée, surtout celle de vos proches. Ce que vous apprécierez moins, c'est que vous ne pourrez pas répondre du tac au tac, il faudra réfléchir à ce que vous allez dire afin de ne pas heurter les sensibilités. En outre, vous trouverez que tout le monde est lent, que chacun prend son temps, alors que pour vous, comme d'habitude, il faudra que tout aille vite.

Taureau

Mercure est en harmonie avec vous, on a l'impression que vous serez bienveillant dans votre manière de vous exprimerez, que vous chercherez à remonter le moral de vos interlocuteurs, et vous y parviendrez probablement. Sur le plan pratique, vous aurez une vision élargie des situations et ne vous laisserez pas arrêter par des détails. En conséquence de quoi vous serez plus à l'aise que les autres, et tout aussi efficace.

Gémeaux

Votre petite planète à vous, Mercure, loge chez le très sérieux Capricorne. En toute situation, vous comprendrez vite qu'il vaut mieux ne pas plaisanter mais au contraire donner l'impression que vous êtes sérieux et " sage ". La planète occupe votre secteur d'argent, aussi aurez-vous des comptes à faire, un budget à établir, probablement pour les fêtes. Pour certains d'entre vous, il se pourrait que vous ayez un emprunt à faire.

Cancer

Mercure s'oppose à vous, mais c'est pour la bonne cause. 1er décan jusqu'à lundi prochain, on pourrait vous faire une proposition, ou c'est vous qui aurez une idée à vendre. Quoi qu'il en soit, la communication et les échanges commerciaux, seront au premier plan de vos pensées et de vos discussions. Vous aurez intérêt à être à l'écoute de ce que l'autre attend de vous, et il faudra faire en sorte qu'il y ait une réciprocité et qu'on vous écoute.

Lion

Mercure se trouve à sa place dans votre zodiaque, c'est-à-dire dans votre secteur du travail, de la vie quotidienne et du mental. Vous aurez la tête bien faite, les pensées bien ordonnées et vous serez d'ailleurs plus perfectionniste que d'habitude. Vos échanges seront intéressants, que vous soyez dans le commerce ou non, parce qu'à chaque fois vous apprendrez quelque chose, ou c'est vous qui transmettrez quelque chose aux autres.

Vierge

Mercure est très bien placée en secteur 5, votre expérience, votre savoir-faire dans votre activité, la qualité de vos échanges, et surtout de vos conseils, tout sera valorisant pour vous. Vous craindrez moins la critique que d'habitude et vous saurez habilement flatter vos interlocuteurs. Si vous avez un petit déplacement à faire, une démarche, vous ne pourrez qu'être content du résultat. Vous avez des enfants ? La communication passera bien.

Balance

Vous serez un peu trop sensible à ce qu'on vous dira, voire susceptible dès qu'on prononcera un mot de travers et que vous jugerez irrespectueux. En toute circonstance, vous aurez besoin de respect et vous-même respecterez les consignes, voire les traditions liées à cette période de l'année (la planète reste en Capricorne jusqu'au 2 janvier). 1er décan, jusqu'à lundi, il se peut aussi que vous évoquiez des souvenirs avec un proche.

Scorpion

Mercure est en bonne place dans votre secteur 3 de la parole, vous aurez certainement à vous exprimer davantage, mais cela ne vous dérangera pas car cela restera superficiel. Ce sont surtout des échanges liés à votre travail, ou lors de petits déplacements, qui seront au premier plan. Vous saurez faire de l'humour au bon moment (et surtout avec les bonnes personnes) et cela ajoutera à votre capital sympathie. On vous appréciera.

Sagittaire

Mercure entre en Capricorne où elle va rester jusqu'au 2 janvier. 1er décan, pour l'instant, une journée chacun. Il s'agit de réfléchir à vos dépenses, de faire des calculs, de faire rentrer l'argent qu'on vous doit et de payer les factures en attente depuis trop longtemps ! Le signe où se trouve Mercure appelle à être raisonnable à ne faire que des dépenses utiles, de manière à ne pas vous trouver rapidement dans le rouge à la banque.

Capricorne

Mercure s'installe chez vous, vous allez pouvoir utiliser plusieurs qualités mercuriennes, dont l'habileté à manipuler des objets, des outils ou à faire parler les autres. Vous parviendrez facilement à faire passer vos messages et à ce qu'on vous dise ce que vous avez envie d'entendre. 1er décan jusqu'à lundi prochain, vous pourrez également montrer que vous avez de l'humour et que, dans certaines circonstances, vous êtes même très drôle.

Verseau

Dans votre secteur 12, la planètes des échanges vous demande d'utiliser votre intuition plus que le raisonnement. Disons que vous n'aurez pas besoin de réfléchir : vous saurez. Faites aussi attention aux petits oublis du quotidien, qui n'ont de l'importance que parce que vous leur en accordez, et qui dénotent que vous avez le cerveau occupé ailleurs : un rendez-vous, votre téléphone, etc. 1er décan, soyez attentif jusqu'à lundi prochain.

Poissons

L'amitié que vous portent certaines personnes vous sera très utile, il ou elle auront de la mémoire à votre place et cela vous aidera à ne pas oublier ce que vous avez à faire. Votre tendance à l'oubli est étonnante, et d'ailleurs votre meilleur ami la plupart du temps c'est votre agenda ou votre téléphone où vous notez vos rendez-vous et les tâches à accomplir. 1er décan, utilisez votre mémoire et comparez votre situation actuelle avec une situation du passé.