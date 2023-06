L'horoscope du samedi 17 juin 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Pas de dissonance aujourd’hui, aussi votre énergie et vous-même serez en roue libre. Vous aurez le choix entre l’utiliser pour vous dépenser et fabriquer de l’hormone du bonheur, ou pour polémiquer. Vous bagarrer avec vos proches, leur dire leurs quatre vérités, bref être sur les nerfs et le transmettre autour de vous (2e décan surtout). Mais, il se peut que vous ayez eu une semaine stressante (Bac) et que vous ayez besoin de vous défouler.







Taureau

Le sujet pour le 2e décan, c’est la dissonance de Mars, activée par la Lune. C’est-à-dire que vous allez vous imaginer des choses qui accentueront le ressentiment, voire la colère qui est en vous. Que vous ayez raison ou tort ne changera rien à l’affaire, ce n’est pas le plus important. Ce que vous voulez, c’est imposer votre manière de voir, de faire, ou d’organiser et vous vous heurtez à un proche, conjoint, parent, qui n’a pas la même vision que vous.

Gémeaux

Chez vous, la Lune est en bon aspect avec Mars ce qui signifie, 2e décan, que vous aurez, la bougeotte ou l’envie de brasser du vent de manière à passer vos nerfs sur quelque chose. Vous feriez mieux de dépenser votre énergie autrement, en faisant du sport par exemple… Toutefois, certains ne peuvent pas, peut-être à cause de douleurs, mais il faudra qu’ils trouvent le moyen de se détendre d’une autre manière qu’en créant des polémiques avec leurs proches.

Cancer

La nouvelle Lune étant pour demain, vous aussi vous serez un peu nerveux, apparemment, ce sera parce que vous vous sentirez frustré ou en manque de douceur. La solution, compenser ! Offrez-vous un petit cadeau, quelque chose qui vous fera plaisir et qui ne touchera pas ou peu à votre porte-monnaie. Cela concerne plus le 2e décan que les autres, le 1er n’étant pas de ceux qui cèdent à leurs impulsions en ce moment, ce serait plutôt le contraire.

Lion

La Lune active Mars, qui occupe votre 2e décan. Voilà qui va vous donner envie de vous battre et de gagner, de relever un défi de manière courageuse et de faire les efforts nécessaires. Cela dit, il est possible que Mars représente un obstacle à franchir : quelqu’un vous en veut et vous met en colère, ou alors, vous devez prendre une décision tranchante… Dans certains cas, Mars restant dans votre décan jusqu’au 23, il peut y avoir une opération chirurgicale.

Vierge

Ne comptez que sur vous aujourd’hui, demain aussi d’ailleurs. À part Jupiter pour le 1er décan, les autres n’ont aucune planète pour les soutenir et ça signifie que vous êtes le capitaine de votre navire. C’est-à-dire que vous êtes libre de mettre le cap où vous voulez et que personne ne vous mettra de bâtons dans les roues. Sauf vous-même, si vous n’osez pas prendre les commandes, ce que la conjoncture vous invite à faire (2e décan surtout).

Balance

Vous faites partie des signes pour lesquels la conjoncture est top, ne vous mettez aucune barrière et dites-vous que vous êtes capable de grimper sur les plus hauts sommets. Croyez en vous ! Si vous ne le faites pas, je ne vois pas comment les autres pourraient le faire, car vous ne leur communiquerez pas de confiance en vous (2e décan surtout). Quoique vous entrepreniez ces jours-ci, ou avez entrepris récemment, dites-vous que ça va marcher.

Scorpion

Vous ne pourrez pas buller aujourd’hui, vous avez un boulot à terminer, ou des révisions à faire, voire à faire faire si les épreuves du Bac ne sont pas encore terminées pour votre enfant. Certes, le plus gros est passé pour certains, mais il faut rester sur des rails ce week-end et cela, même s’il n’y a pas d’examen à l’horizon. Il sera peut-être question de respecter ou de faire respecter la morale, les valeurs qui sont les vôtres ou celles de votre famille.

Sagittaire

Vous vous levez du bon pied, 2e décan, l’harmonie entre la Lune et Mars, et la conjonction de Vénus et de Mars sont d’excellents indicateurs, c’est sûr, vous allez conclure aujourd’hui ! Vous serez tellement positif et ouvert aux autres qu’on ne peut que vous trouver très chic et choc, sympathique et chaleureux. Nous n’en dirons pas autant du 1er décan qui est toujours embêté par Saturne et qui a tendance à se refermer, voire à s’isoler.

Capricorne

Efficace, précis, méthodique, ces qualités seront les vôtres aujourd’hui et même si vous ne travaillez pas, tout ce que vous ferez sera marqué par un désir de perfection qui vous ressemble bien. Cela dit, vous vous prendrez peut-être la tête sur des détails qui n’auront que l’importance que vous leur accordez. Essayez de ne pas perdre votre temps sur des petites choses, elles peuvent se régler en un rien de temps si vous les regardez de haut !

Verseau

Une intéressante configuration car elle est à double détente. Vous savez, le fameux double effet... D’un côté vous serez très attiré par quelqu’un, de l’autre vous ferez tout pour que ça ne marche pas. Quand vous voulez et que l’inconscient ne veut pas, en général ça ne fonctionne pas. Cessez de vouloir et vous verrez que ça marchera comme sur des roulettes (2e décan). Certains pourraient avoir à réfléchir à une proposition qui a des chances de se conclure rapidement.

Poissons

Ne laissez pas la peur vous guider et vous empêcher de faire des choix, ou vous laisser croire que vous manquez d’audace, de volonté de gagner. C’est le fruit de votre imaginaire, pas la réalité. Cependant, il ne faut pas oublier qu’il y a encore en vous (en nous tous) un petit enfant qui est peut-être triste, qui n’a pas été aimé comme il aurait voulu être aimé, et il se manifeste souvent de cette manière : en vous faisant sentir que vous êtes impuissant.