L'horoscope du samedi 12 août 2023

Bélier

En famille ce week-end ? C’est possible que vous y soyez réellement, mais il est aussi possible que vous y soyez en pensée, ou que vous pensiez à un membre de votre famille en particulier. Peut-être que c’est son anniversaire (1er décan surtout). 3e décan, vous commencerez à ressentir la chaleur des rayons solaires à partir d’aujourd’hui jusqu’au 23 : d’une manière ou d’une autre vous brillerez.

Taureau

Ce week-end, dans son ensemble, sera favorable aux échanges, aux discussions animées, mais aussi aux petits déplacements. Vous irez rendre visite à un proche, ou c’est ce proche qui viendra vous voir (1er, 2e décan) et tout ira comme sur des roulettes. En revanche, nous l’avons vu hier, le 3e décan peut avoir un problème relationnel et il faudra affronter une discussion entre aujourd’hui et demain.

Gémeaux

Avec la Lune en Cancer tout ce week-end, vous rêverez de vous laisser aller à vos appétits – et dans tous les domaines. Appétits matériels à travers des achats, ou gourmands à travers de bons repas bien arrosés. Mais rêver ne veut pas dire que cela se concrétisera ! Le 1er décan, par exemple, qui reçoit Saturne, aura tendance à se restreindre, à canaliser ses désirs, ses besoins. Et bravo si vous y arrivez.

Cancer

La Lune est chez vous aujourd’hui et le premier aspect qu’elle forme c’est une harmonie avec Saturne. Celle-ci est en train de vous apprendre, depuis des mois, à mieux canaliser vos humeurs, 1er décan surtout. 2e décan, en toute fin de journée, vous serez un peu trop en résonance avec les humeurs de ceux qui vous entourent et il est possible qu’elles déteignent sur vous.

Lion

Débranchez ! Ce week-end est fait pour le repos, pour essayer de ne penser à rien et être à l’écoute de vos sensations, de vos intuitions, de tout ce que vos sens peuvent capter. Si vous êtes en phase avec cette conjoncture qui parle de détachement, vous y verrez certainement plus clair dans le problème qui vous préoccupe, surtout si vous êtes du début du 3e décan (né autour du 15 août).

Vierge

Des idées à la pelle, qui peuvent se transformer en projets pour tout de suite ou pour plus tard ! Voilà ce qui vous attend ce week-end, et avec la volonté qui est la vôtre en ce moment, vous ne laisserez rien traîner. 3e décan, Mars est chez vous et si ce n’est pas votre énergie qui est remarquable, selon votre thème, il est possible que vous ayez mal quelque part, que vous vous soyez coupé ou brûlé.

Balance

Sachez dire non ! Vous avez du mal, quand il s’agit de la famille, à refuser certaines corvées dont vous vous passeriez volontiers. Même si vous n’êtes pas en vacances, c’est le week-end et vous avez le droit, comme tout le monde, de lever le pied. Mais apparemment, vous ne le pourrez pas… Cependant, vous êtes en partie responsable, car si vous saviez dire non, vous n’en seriez pas là.

Scorpion

À part certains natifs du 3e décan (et encore), dont il était question hier, préparez-vous à un week-end d’évasion, de dépaysement, de prise de distance. Si vous êtes en vacances, vous pourriez vous déplacer pour rendre une visite ou pour explorer la région et si vous n’êtes pas en vacances, d’une manière ou d’une autre vous pourrez vous donner l’impression que vous êtes "ailleurs".

Sagittaire

Vos humeurs ne seront pas très stables ce week-end, mais il est possible que ce soit à cause des personnes qui vous entourent. Ils ou elles auront peut-être des états d’âme que vous devrez supporter et qui auront une influence sur vous ; en tout cas, plus que vous ne le voudriez ! Toutefois, il peut aussi être question d’argent, de l’argent qui vous filera entre les doigts si vous n’y prenez pas garde.

Capricorne

Les autres, votre autre favori, mais aussi les rencontres sont au premier plan de ce week-end. La conjoncture générale est déjà bonne pour vous, en plus les influx lunaires vont contribuer à améliorer (si besoin est) vos relations avec les autres. Vous semblerez beaucoup moins distant et serez davantage à l’écoute de ceux qui vous entourent. Toutefois, des manifestations de jalousie peuvent vous ennuyer.

Verseau

Les hauts et les bas, propres à la Lune en Cancer (jusqu’à lundi) s’exprimeront dans le secteur de la forme pour beaucoup de Verseau. Peut-être que vous aurez mal dormi, ou que vous aurez une douleur quelque part, en tout cas à certains moments, vous n’y penserez pas et tout ira bien, puis à d’autres vous vous fixerez sur ce qui ne va pas. Cela peut aussi être lié à un problème relationnel pour certains.