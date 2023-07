L'horoscope du mercredi 5 juillet 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

L’amitié et l’entraide seront au premier plan et la journée ne se passera pas sans que l'on vous demande votre soutien, que ce soit pour un ami(e) ou pour une association. Mais attention à ne pas soutenir des idées qui pourraient être jugées comme extrémistes (né fin mars, début avril), car parfois, vous n’y allez pas avec le dos de la cuillère comme on dit. Certains Béliers pourraient cependant investir dans un bon projet.

Taureau

La Lune en Verseau et Jupiter dans votre signe se disputent. Si vous êtes né fin avril, début mai, cela signifie que vous devriez davantage contrôler votre imagination : elle risque de vous emmener beaucoup trop loin, tant dans le positif que dans le négatif. Nous avons déjà évoqué les côtés négatifs de Jupiter en termes d’inflation de l’ego. Mais vous pouvez aussi avoir des embrouilles avec l’administration qui vous réclame une somme.

Gémeaux

La conjoncture semble très sympathique, l’ambiance est à l’amitié, à la convivialité : vous pourriez avoir rendez-vous avez des amis pour une petite fête où vous ferez de nouvelles connaissances grâce à ces amis. Cependant, la Lune occupant votre secteur des voyages, il est possible aussi que vous partiez quelque part, ou en tout cas que vous ayez besoin de vous dépayser. Votre imagination ou une lecture suffiront à certains d’entre vous.

Cancer

Il est possible qu’une question d’argent vous tracasse aujourd’hui, mais attention, vous risquez d’amplifier un problème qui ne le mérite pas. Né début juillet, la Lune et Jupiter sont en rapide dissonance, et ce que vous ressentirez, ce sera plus une impression que l’argent manque, ou va manquer, ou encore qu’il faut absolument vous dépêcher de vendre quelque chose, qu’une réalité. Ne soyez pas impatient, les choses vont se faire, vous avez Jupiter dans votre poche.

Lion

La configuration de ce mercredi a tendance à amplifier et vous aurez le sentiment que tout le monde exagère les problèmes. Disons que vous aurez plus envie d’être positif que négatif et que vous ne comprendrez pas pourquoi les autres ne sont pas au diapason avec vous. Soit ils seront de mauvaise humeur et vous vous éloignerez rapidement, soit ils auront des états d’âme. De plus, 3e décan, quelqu’un vous met en rogne en ce moment...

Vierge

Vous vous imposerez un peu trop de contraintes aujourd’hui. Pas des grosses, mais c’est peut-être le nombre qui sera excessif. Peu importe que vous soyez en vacances ou chez vous, voire au boulot, vous n’aurez pas la conscience tranquille tant que vous n’aurez pas fait tout ce que vous avez prévu de faire avant de pouvoir vous détendre. Il est possible également que vous soyez ennuyé par des voisins ou par un couple ami qui se dispute.

Balance

Une bonne journée, plutôt joyeuse ou en tout cas avec quelques satisfactions qui vous donneront la pêche. Évidemment, essayez de voir le côté positif des choses, c’est ce que vous conseille la conjoncture, car si vous cherchez à voir le négatif, vous en trouverez forcément, rien n’est jamais parfait. Quand on cherche ce qui ne va pas, on trouve toujours. Mais le ciel vous est vraiment favorable aujourd’hui et le plaisir sera au rendez-vous.

Scorpion

Essayez d’utiliser les forces de protection du Cancer (signe du mois) pour ne pas être trop sensible et émotif, surtout né début novembre. Mais tout le signe sera un peu plus émotif et réactif aujourd’hui. La carapace du Cancer vous aidera sur des événements du passé qui pourraient venir vous perturber, peut-être parce que vous en aurez rêvé, ou que quelque chose ou quelqu’un vous y aura fait penser. Un simple filtre pourrait suffire.

Sagittaire

Vous surferez sur une vague positive aujourd’hui et demain, vous aurez mille idées et les moyens de convaincre qu’elles doivent être utilisées. Ne vous laissez surtout pas couper la parole par ceux qui seront jaloux de vous (ils aimeraient bien avoir autant de bonnes idées). Toutefois, essayez de ne pas noyer vos interlocuteurs sous de trop nombreux détails. Soyez rassuré, on vous comprendra sans que vous ayez besoin de tout décortiquer.

Capricorne

Votre désir d’aider étant accentué, il est possible que vous donniez de l’argent, que ce