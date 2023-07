L'horoscope du lundi 3 juillet 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Il serait bon que vous contrôliez vos mouvements d’humeur si vous êtes du 2e décan ! En effet, la pleine Lune vous donne le choix entre vous laisser aller et au contraire vous canaliser. A priori, un échange avec un membre de la famille pourrait vous déstabiliser, provoquant une colère en vous, ou en tout cas des émotions désagréables. Mais inutile de créer un conflit, si vous vous contrôlez vous pourrez trouver un terrain d’entente. Encore faut-il que vous le désiriez.



















Taureau

Vous ne pouvez qu’être satisfait, la pleine Lune en est le témoin. Si vous êtes du 2e décan, vous avez tous les atouts en main pour attirer les sympathies et faire parler de vous dans certains cas. Il faut dire que Jupiter est chez vous et que cela accentue votre besoin de pouvoir, mais pas dans le sens d’une volonté de puissance sur les autres, mais plutôt dans le sens d’un pouvoir et d’un contrôle sur vous-même et sur la façon dont vous vous exprimez.

Gémeaux

Les deux secteurs de votre zodiaque impliqués dans la pleine Lune sont ceux qui gèrent vos pertes et profits, les achats et les ventes. C’est donc une bonne semaine pour les négociations. Cela concerne surtout votre 2e décan, puisque la pleine Lune occupe le 2e décan du Cancer et du Capricorne. Peut-être ne le savez-vous pas ? Chaque planète occupe un signe (position céleste) mais aussi un secteur selon votre heure de naissance : position terrestre. Et c’est dans le domaine de ce secteur que l’astre s’exprime. Le 2e et le 8e représentant les finances.

Cancer

Elle vous intéresse particulièrement, surtout 2e décan, parce qu’elle est en harmonie avec la planète de chance, Jupiter. On pourrait vous faire une proposition de boulot, vous offrir une promotion. Cependant, dans un registre plus personnel, la pleine Lune suggère que vous avez un choix à faire, peut-être parce que vous voulez investir dans un bien, ou placer votre argent. A moins que vous n’ayez un objet à acheter et que vous hésitiez.

Lion

La pleine Lune occupe des secteurs qui portent à réflexion. Si vous vous intéressez à la marche du monde, vous pourriez vous poser des questions sur l’avenir et ce qu’il nous réserve à tous. Heureusement, vous n’êtes pas pessimiste de nature (sauf ascendant Scorpion ou Capricorne) et en approfondissant votre réflexion, vous vous direz qu’il y a toujours de l’espoir, que les évolutions auxquelles nous sommes soumis ne sont pas toutes négatives.

Vierge

Une belle pleine Lune pour votre signe, car elle vous invite à entretenir l’espoir, à ne pas vous laisser influencer par ce qu’on vous dit ou ce que vous lisez. Vous chercherez à vous différencier. Toutefois, le choix vous appartient. Vous pouvez très bien décider que seule votre vision compte et que celle des autres, si elle est à examiner, est beaucoup plus critiquable que la vôtre. Et surtout, qu’elle est marquée par une idéologie que vous n’appréciez pas.

Balance

La conjoncture met l’accent sur ce qui compte le plus pour vous en ce moment, et il semble que beaucoup d’entre vous sont enthousiasmés par une rencontre ou un projet qui leur tient à coeur (3e décan). Pour ce qui est du 2e décan, il est possible que vous ayez à vous préoccuper davantage de votre travail que de la famille, c’est en tout cas ce que dit la pleine Lune ; vous êtes partagé entre vos devoirs et l’envie de p