L'horoscope du dimanche 2 juillet 2023

Bélier

Vraiment, quand vous voulez quelque chose, vous mettez le paquet et vous foncez parfois à tel point, que rien ne peut vous arrêter. Et c’est ce qu’il se passe en ce moment pour le 3ᵉ décan. Le désir est votre moteur pour atteindre un objectif qui n’est autre que de conquérir une personne qui vous a tapé dans l’œil. Cela dit, la conjoncture est aussi très créative et peut-être inspirante pour ceux qui aiment, ou pratiquent, l’art. Sous quelque forme que ce soit.



















Taureau

Nous avons vu, 2ᵉ décan, que Jupiter s’installait chez vous. La planète est soutenue par celles qui sont en Cancer, aussi les opportunités, la confiance en vous et en vos idées sont au rendez-vous. Si le Cancer passe bientôt le relais au Lion, Jupiter restera chez vous (2ᵉ décan) jusqu’en novembre, pour revenir en 2024. Si vous avez quelque chose à exprimer, vous en avez les moyens en ce moment, n’hésitez pas à vous lancer. Le commerce peut aussi très bien marcher.

Gémeaux

2ᵉ décan, ça va. Pas de dissonance pour le moment. 3ᵉ décan, les influx de Neptune étant activés aujourd’hui, un problème récurrent pourrait se manifester, quelque chose de familial. Mais cela ne devrait toucher, normalement, que ceux nés après le 15 juin et qui doivent être patients. Né les 15, 16, cela se terminera l’année prochaine. Nous avons souvent parlé de l’instabilité que représente cette conjoncture et du fait que vous n’avez pas le contrôle sur la situation.

Cancer

Bon anniversaire au 2ᵉ décan, le plus favorisé à présent, et ce jusqu’au 4 septembre minimum ! Il va y avoir des coups de chance, de nouvelles relations et surtout une amitié avec bénéfices. Pas forcément sexuels, mais tout de même, il y aura quelque chose de sensuel, même si vous en restez au stade de l’amitié. Il peut aussi s’agir de quelqu’un qui va jouer un rôle important dans votre vie professionnelle en vous apprenant quelque chose, en étant un modèle...

Lion

La Lune et Mars s’entendent bien en ce dimanche ! Si vous êtes né après le 12 août, vous serez le plus sportif du zodiaque, ou alors le plus dynamique. Vous entraînerez tout le monde derrière vous. La famille, les amis, vous serez un vrai boute en train et personne ne pourra résister à l’énergie que vous dégagerez. Jusqu’au 10, le 3ᵉ décan sera le plus volontaire et aura la Force avec lui. 2ᵉ décan, avec Jupiter, vous inspirerez confiance et vous pourriez être bientôt promu.

Vierge

L’ambiance est meilleure qu’hier. Vous serez amené à lâcher prise, à moins vous prendre la tête sur ce qui ne va pas. Et non, cela n’aura aucune incidence sur la suite des événements. Après tout, c’est dimanche, il faut vous détendre et pour se détendre, la Vierge n’a qu’une chose à faire : arrêter de penser à ce qui cloche et diriger ses pensées vers du positif, rien que du positif. Essayez de profiter de l’instant présent sans penser à demain.

Balance

Une journée topissime, en particulier pour le 3ᵉ décan. Vous avez plusieurs planètes bien alignées et vous allez profiter de ce beau dimanche pour vous investir à fond dans votre hobby. Ou dans le projet que vous avez en tête... En effet, si vous avez une