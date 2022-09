L'horoscope du vendredi 16 septembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Surveillez vos propos aujourd'hui, vous pourriez parler trop vite, de manière trop spontanée et l'un de vos proches - peut-être un/e collègue - pourrait se vexer. Vous trouverez ridicule qu'il/elle se froisse pour un parole malheureuse, mais dites-vous que tout le monde n'a pas la même sensibilité. Soyez délicat dans votre façon de vous exprimer.

Taureau

L'ambiance n'est pas aussi cool que vous le souhaiteriez, il y a probablement quelque chose qui dérange votre confort et vos habitudes en général. Cela se passe certainement hors de chez vous, mais cela dépend de votre ascendant. S'il est en Gémeaux par exemple, vous êtes directement concerné par l'orageuse conjoncture, le Sagittaire, les Poissons, les Vierge sont aussi touchés.

Gémeaux

La Lune passe par chez vous jusqu'à dimanche matin et rencontre Mars dans la journée. 2e décan, vous serez très énervé et même parfois en colère après quelqu'un de la famille, parent, enfant, conjoint... Toutefois, comme je vous l'ai déjà dit, il n'est pas impossible que vous vous fassiez mal quelque part, vous êtes trop impatient et brusque en ce moment.

Cancer

Un petit flirt innocent pourrait se transformer en grande histoire d'amour, mais pour une grande partie de ceux qui sont concernés, cela se passera uniquement dans leur tête ! Votre imagination est effectivement très active en ce moment, dans le positif comme dans le négatif. En couple, gare aux disputes à propos de sujets qui n'ont pas une importance capitale...

Lion

Mercure rétrograde vous gêne pour entamer le dialogue avec un proche (un/e ami/e probablement) à qui vous aimeriez bien vous confier ou à qui vous avez des reproches à faire ? Mais vous hésitez car vous craignez sa réaction. Apparemment, d'après les astres, ce n'est pas le bon moment pour dire ce que vous avez sur le coeur. En fin de semaine prochaine peut-être ?

Vierge

C'est chaud aujourd'hui ! La dissonance Vénus/Mars est exacte et elle est actualisée par la Lune en Gémeaux. Si vous êtes du 2e décan en particulier, l'orage gronde au-dessus de vos têtes ! Cependant, il se peut aussi que vous ayez mal quelque part ou que ce soit votre amour-propre qui souffre d'une sorte d'injure. La conjoncture se défera à partir de dimanche.

Balance

L'astre solaire est toujours opposé à Neptune et Mars va s'y mettre très bientôt. On a l'impression d'une poudrière, de quelque chose qui menace et concerne le collectif. Pour vous personnellement, il n'y a rien de très précis, vous pouvez juste douter, être dans l'incertitude, à propos du résultat d'un travail. Et encore, la conjoncture ne produit rien de concret.

Scorpion

S'il n'est pas question d'amour et de jalousie - ce qui pourrait être le cas pour de nombreux Scorpion ces jours-ci - c'est l'argent qui sera l'objet de votre ressentiment. On devait vous verser une somme et elle ne vient pas, ou alors celle que vous recevez ne correspond pas à ce qui avait été décidé. Et il faut réclamer, ce que vous ferez avec virulence.

Sagittaire

Vous n'êtes toujours pas gâté par la conjoncture mais, bonne nouvelle, le ciel se dégage à partir de dimanche ! Pour l'heure, c'est très mouvementé, il y a de gros nuages et la colère, les excès, le ras-le-bol dominent. Probablement pas pour tous les Sagittaire : le 1er décan semble épargné, sauf que vous êtes dans l'attente de quelque chose qui va prendre du temps.

Capricorne

Vous n'aimerez pas du tout les conditions de travail qui vous sont imposées, ou l'attitude de l'un de vos collègues. Vous pourriez dire quelque chose, tenter d'établir un dialogue, mais vous vous demanderez si cela en vaut la peine, si vous n'êtes pas perdant dès le départ, les forces en présence étant inégales ; et c'est vous qui en payez le prix.

Verseau

Quoi qu'il se passe, c'est vous qui serez le/la plus fort/e aujourd'hui. Votre énergie et votre volonté sont décuplées par de puissantes motivations, ou la défense d'une cause qui fait qu'on vous admire, qu'on admire votre courage et votre force morale. Cela dit, c'est peut-être très anecdotique, mais l'aspect qui vous booste est là depuis quelques jours et dure jusqu'à dimanche.

Poissons

On ne peut pas dire que le calme règne chez vous ! Nous en avons déjà parlé, la conjoncture dénote des querelles intestines, c'est-à-dire entre vous et un membre de la famille (2e décan). Mais ça peut aussi être entre vous et vous ! Quant au 3e décan, il doit se débrouiller seul face à une situation confuse, instable, dont il a déjà été question plusieurs fois (conjonction de Neptune avec votre Soleil).

