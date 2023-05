L'horoscope du mercredi 17 mai 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Il va falloir attendre un peu avant de voir les effets positifs de Jupiter se manifester. En effet, pour l’instant, la planète est en dissonance avec Pluton (depuis quelque temps) et à partir de samedi 20 mai, Mars viendra s’en mêler, ce qui peut servir en quelque sorte de détonateur, la situation pouvant être explosive. Mais est-ce un phénomène naturel, écologique, climatique, ou l’humain sera-t-il responsable ? Un krach financier par exemple, un attentat... Vous n’êtes pas concerné de près.

Taureau

Pour continuer sur Jupiter, qui vient d’entrer dans votre signe, il faut savoir qu’elle forme dès à présent une dissonance avec Pluton, qui n’a pas très bonne réputation puisque c’est la marque des tyrans, des personnes qui sont prêtes à tout pour imposer leur loi. Il y a aussi un trop-plein d’énergie qui a besoin d’un exutoire, comme un volcan qui se met en éruption, par exemple. À votre niveau, il peut y avoir de fortes tensions internes et depuis quelque temps déjà, surtout pour les personnes nées en avril.

Gémeaux

Nous avons évoqué hier le côté positif de Jupiter en Taureau, mais il y a aussi un aspect plus sombre étant donné que depuis quelque temps déjà, même avant de changer de signe, la planète était en dissonance avec Pluton. Certes, cette dernière est en harmonie avec vous, donc la conjoncture ne vous touche pas personnellement, mais elle a un côté destructeur qui peut vous inquiéter pour vos proches ou pour votre communauté.

Cancer

C’est sûr, la chance vous sourira avec Jupiter pour soutien... Mais pour l’instant, et depuis quelque temps, la planète est en dissonance avec la sulfureuse Pluton et cela peut représenter une énorme colère, celle des éléments par exemple, des sous-sols de la terre (tremblements de terre, volcans) ou de la mer... Bref, j’exagère probablement, mais cette configuration sera accentuée samedi par l’arrivée de Mars en Lion... On peut être un peu inquiet quand même.

Lion

Mars entrera samedi dans votre 1er décan, opposée à Pluton et en dissonance avec Jupiter qui vient de s’installer en Taureau. C’est un aspect universel, inquiétant dans ce qu’il a d’un peu explosif. Si ce n’est pas personnel, cela fait penser à une explosion volcanique, un tremblement de terre avec tsunami éventuellement, ou alors à des actions visant à prendre le contrôle, comme pourrait le faire un tyran... Une crise peut aussi faire trembler le monde de la finance.

Vierge

Il y a les bons influx de Jupiter dont je vous parlais hier, mais la planète reçoit aussi une dissonance de Pluton, et de Mars à partir de samedi. Tout cela laisse penser que vous n’êtes pas dans la tourmente vous, personnellement, mais que ça peut être très remuant autour de vous, ou quelque part dans le monde. Que cela vienne des actions d’un dictateur, ou de la "dictature" de la nature, qui peut parfois être destructrice.

Balance

Étant donné les dissonances que Jupiter va former jusqu’à la fin du mois, il faut envisager un événement qui pourrait être mondial, comme un krach financier, une éruption volcanique, un tremblement de terre. Je n’aime pas faire de telles prévisions, mais il n’y a pas d’autres aspects dans le ciel qui pourraient prendre le dessus. Cela dit, pour vous personnellement, cela n’aura pas d’impact (1er décan). Sauf, peut-être, psychologiquement.

Scorpion

Il faut reparler de Jupiter, car la planète n’est pas si positive que ça étant donné qu’elle est en dissonance avec votre maître, Pluton. Cet aspect est déjà actif depuis quelque temps, et il a un côté tyrannique, ou destructeur, Jupiter amplifiant les actions de Pluton. Peut-être aussi qu’il faut réparer quelque chose qui a été détruit... Mais la nature, représentée par le Taureau, ou la finance (également Taureau), peuvent aussi subir un mauvais sort.

Sagittaire

Jupiter vient d’entrer en Taureau, nous l’avons vu hier, mais elle est tout de suite attaquée par Pluton et, à partir de samedi par Mars. Il doit se passer quelque chose d’un peu explosif et violent, probablement pas chez vous, plutôt à l’étranger, mais cela peut avoir des conséquences un peu partout. Un volcan qui entre en éruption, par exemple, un tremblement de terre, et même un krach financier, tout cela peut être représenté par la conjoncture.

Capricorne

Vous ne ressentirez peut-être pas tout de suite les bons influx de Jupiter parce que, pour le moment et depuis quelque temps, elle est en dissonance avec Pluton et Mars jettera de l’huile sur le feu lors de son entrée en Lion samedi. Difficile de donner une seule interprétation à cet aspect très rare. On dit que c’est la planète la plus rapide qui domine, et c’est Mars qui en entrant en Lion samedi peut déclencher quelque chose d’un peu explosif, peut-être même avant samedi.

Verseau

On reparle de Jupiter parce que la planète n’a pas qu’un côté positif. Sa dissonance avec Pluton, plus celle à venir de Mars (samedi) est inquiétante et peut représenter une crise, une grosse crise liée à un caprice de la nature, ou à un krach financier, ou encore aux décisions d’un dictateur. Cela ne vous touchera probablement pas personnellement, et peut-être que j’exagère et que l’événement relatif à cette configuration ne sera pas si remarquable que ça !

Poissons

En plus de ce que je vous ai dit de positif hier sur Jupiter, il y a aussi du moins positif étant donné que Jupiter est en dissonance avec Pluton depuis quelque temps, et que Mars arrive pour mettre le feu ! C’est une expression, bien sûr, mais il n’est pas impossible qu’il y ait des feux quelque part, qu’un volcan se réveille ou encore qu’il y ait un tremblement de terre. Un krach financier est aussi possible. Mais, en principe, cela ne vous touchera pas personnellement.

