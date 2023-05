L'horoscope du samedi 13 mai 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

1er décan, la conjoncture du jour n’est pas essentielle pour vous, mais elle peut néanmoins vous toucher. En effet, vous risquez de perdre ou de vous faire voler un objet auquel vous tenez. A moins que vous ne manquiez de sommeil et que vous ne vous traîniez toute la journée. En effet, la Lune (planète de la nuit) rencontre Saturne dans un secteur qui représente, entre autres, le sommeil et l’oubli. Attention, donc, essayez de rester vigilant.

Taureau

Une rencontre entre Lune et Saturne, en harmonie avec Vénus et d’autres, voilà qui est réconfortant et rassurant pour votre 1er décan. L’une de vos attentes est en train de se concrétiser. Un espoir que vous entreteniez ou encore un projet. Peut-être que vous restez silencieux pour le moment, mais vous allez pouvoir en parler la semaine prochaine. 3e décan, ayez confiance en vous et en vos décisions.

Gémeaux

Vous ne serez pas du tout content de la rencontre entre Lune et Saturne qui vous fait stagner dans votre boulot, 1er décan, ou qui vous oblige à faire une pause dans votre relation de couple. A moins qu’il n’y ait un problème familial, quelque chose qui vous attriste, peut-être une distance avec l’un de vos frères et soeurs ? Mais il se peut aussi que vous ayez actuellement des responsabilités bien trop lourdes pour vos épaules.

Cancer

Il n’y a que du bon dans la conjoncture de ce samedi, qui augure d’un chouette week-end pour vos trois décans. 2 planètes sont en phase avec Saturne, la période actuelle doit être très stable. Or, vous avez besoin de stabilité et de sécurité (elle est là aussi), pour vous sentir bien dans votre peau. Si vous avez la moindre inquiétude, vos émotions prennent le dessus et vous font passer par des hauts et des bas difficiles à supporter pour vous et pour vos proches.

Lion

Vous ne pourrez pas vous empêcher de vous tourmenter parce que l’argent a du mal à rentrer. Ou alors ce sont vos investissements qui ne vous rapportent plus ce qu’ils vous rapportaient avant. Il y a une sorte de crise pour ceux du 1er décan, mais elle peut avoir du bon (à terme) : il y a peut-être des changements à faire dans vos finances, dans la manière dont vous les gérez, peut-être que vous êtes trop généreux par rapport aux moyens qui sont les vôtres ?

Vierge

La conjonction de la Lune et de Saturne occupe votre opposé zodiacal, les Poissons, et vous devez probablement affronter un problème de couple, d’association, ou un temps de solitude. 1er décan, quelqu’un s’est éloigné et vous en éprouvez de la tristesse, de la nostalgie, vous vous sentez abandonné. Heureusement, vous êtes bien entouré, vous avez des amis en or et tous n’ont qu’une idée en tête : vous distraire de votre mélancolie, accentuée aujourd’hui.

Balance

La conjoncture est un peu contraignante puisqu’elle vous oblige à travailler ce week-end, surtout aujourd’hui. Ce sont peut-être vos neurones qui seront à la tâche pour résoudre un problème. Si l’on prend Mercure, c’est une question d’argent qui vous tracassera, et si on regarde Vénus, c’est un parent ou un enfant qui provoquera en vous des émotions, mais plutôt des émotions agréables. Pour ceux dont les enfants sont partis vivre leur vie, une réunion familiale ?

Scorpion

Il n’y a rien à redire, oubliez votre fort sens critique pour le week-end, et gardez l’esprit ouvert. Faites-vous confiance, plus à vous qu’aux autres, et encore ; vos relations sont solides, 1er décan. Vous recevez aujourd’hui un bon aspect (exact) entre Vénus et Saturne, il est renforcé par la Lune qui stimule votre intuition et vous fait sentir que vous pouvez croire en ce que vous vivez et que vous semblez apprécier à sa juste valeur.

Sagittaire

Encore une fois, c’est le 1er décan qui est le plus sollicité : aujourd’hui la rencontre Lune/Saturne risque de doucher votre enthousiasme ou d’éteindre la passion dont nous parlions hier. Et si elle vous fait souffrir, vous pouvez renoncer à la relation : ce sera difficile mais positif à terme. A moins que vous n’ayez envie de subir les affres de la passion parce que c’est votre manière d’aimer ! En général ce sont ceux qui ont Vénus en Scorpion qui aiment de cette manière. Pour savoir où se trouve votre Vénus natale : twelv.love

Capricorne

La conjoncture est positive pour vous, ce week-end vous pourriez retrouver de vieilles connaissances et passer un excellent moment avec ces personnes issues de votre passé. Des anciens de l’école par exemple... Même si vous ne voyez pas souvent la ou les personnes en question (cela peut aussi être un ou une ex.) vos liens sont solides et ne se casseront jamais. C’est ce que vous ressentez lorsque vous vous retrouvez.

Verseau

La Lune vous quitte pour les Poissons où elle rencontre Saturne. Aussi, ne vous attendez pas à un samedi très léger. Vous serez préoccupé par une situation qui vous attriste ou vous fait peur. Cela se rapporte à l’un de vos amis qui ne va pas bien, quelqu’un à qui vous êtes très attaché. Toutefois, le problème peut aussi être matériel et vous serez alors en manque de quelque chose : d’argent par exemple, ou d’un autre élément qui est normalement un plaisir pour vous.

Poissons

La Lune et Saturne se rencontrent chez vous, mais forment de bons aspects avec Mercure et Vénus. On peut penser que vous retrouvez quelqu’un que vous avez aimé dans le passé, 1er décan, et que cette fois la vie est d’accord avec vous. La personne en question a pris de la graine, a évolué, est devenu/e plus mature et vous vous demandez si vous ne pourriez pas reprendre l’histoire là où elle s’était arrêtée. Avec Saturne, il faut cependant être très prudent.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info