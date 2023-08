L'horoscope du dimanche 13 août 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Normalement, cela devrait rester entre vous et vous, mais il y a quelque chose, ou quelqu’un, qui vous énerve et vous empêche de profiter à fond de vos congés (si vous êtes en vacances). Nous en avons déjà parlé, deux planètes en Vierge accentuent votre sens de l’observation et surtout votre esprit critique : aucun détail ne vous échappe, surtout ceux qui font que cette personne en particulier vous tape sur les nerfs.

Taureau

L’ambiance est toujours très amusante pour la plupart des Taureaux, il y a de la vie autour de vous, on s’amuse et on échange beaucoup d’idées ou même d’histoires vécues. Certains d’entre vous sont cependant ennuyés par la dissonance entre le Soleil, Vénus et Uranus. Je vous en reparle parce qu’elle est toujours active, même si Vénus rétrograde. Il y a des tensions avec ou à cause d’un parent et cela semble impacter toute la famille.

Gémeaux

Une dissonance entre Mercure et Mars va rester active, pour le 3e décan, jusqu’au 24, puis Mercure rétrogradera. Il semble qu’au départ il y a un simple désaccord, mais vous ou l’autre y reviendrez à plusieurs reprises, avec pour conséquence que vous ne saurez plus où vous en êtes précisément à partir de la semaine prochaine. Le meilleur conseil à vous donner c’est de ne pas réagir sans avoir évalué les conséquences de vos actes et paroles.

Cancer

Même si la Lune est encore chez vous, elle active de bons aspects et vous devriez passer une agréable journée à échanger des idées avec votre entourage, ou l’un de ses membres en particulier (un frère, beau-frère, cousin, etc.). Toutefois, il est aussi possible (né après le 7 juillet) que vous ayez un petit déplacement à faire, ou qu’un de vos proches vienne vous rendre visite. Et cela pourrait ne pas avoir été prévu, ce sera une surprise.

Lion

Je vous disais hier de débrancher, mais pas sûr que ce soit possible, en tout cas pour le 3e décan. La conjoncture est orageuse et ce sont vos sentiments qui sont en question. Soit celui/celle que vous aimez semble souhaiter reprendre sa liberté, soit c’est vous qui avez besoin de prendre de la distance. Toutefois, les planètes étant rétrogrades, ce sont probablement des situations qui ne sont pas actuelles mais passées qui vous remuent et vous interrogent.

Vierge

Mercure entame un bon aspect avec Uranus qui sera exact la semaine prochaine. Si vous êtes du 3e décan, vous aurez des idées très originales à mettre en application dès que vous reprendrez le travail, ou pour en trouver un nouveau. Par ailleurs, né autour du 15 septembre, vous avez certainement besoin de retrouver une liberté perdue, et si ce n’est pas aujourd’hui que vous avez une illumination, vous l’avez peut-être déjà eue, ou vous l’aurez très prochainement.

Balance

Vous avez probablement croisé quelqu’un qui vous a plu, mais pas forcément dans le registre amoureux. Cela peut être une personne avec qui vous pourriez développer une amitié (3e décan, surtout), ou avec laquelle vous aurez envie de travailler, par exemple. Toutefois, certains d’entre vous se posent des questions depuis quelque temps : que sont mes amis devenus ? Vous constatez que vous les voyez moins ou que vous en avez moins...

Scorpion

Vous n’avez pas l’impression d’une grande stabilité en ce moment, si vous êtes du 3e décan né avant le 19 novembre. Ce n’est pas nouveau, mais parfois cela se rappelle à vous et vous vous demandez ce que vous, ou votre couple, va devenir. Ça doit être le cas ces jours-ci... Toutefois, selon la disposition de votre thème, l’instabilité peut être professionnelle ou même amicale.

Sagittaire

Mars a commencé à vous envoyer des influx, qui sont en harmonie avec votre planète, Jupiter. Vous vous sentez dans le devoir de préserver l'ordre chez vous ou au boulot, et de faire