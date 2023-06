L'horoscope du mardi 27 juin 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La conjoncture d'aujourd'hui et mets l'accent sur vos relations avec les autres, et en particulier votre partenaire. Si vous en avez un/e. Soit, une petite querelle du passé peut revenir au 1er plan, soit c’est une personne que vous avez aimée dans le passé, qui se manifeste. Et cela risque de vous troubler, 1er décan. 3e décan, vous n’avez vraiment pas à vous plaindre, apparemment vous vous êtes pris de passion pour quelqu’un ou pour quelque chose.











Taureau

L’ambiance est toujours aussi agréable pour les natifs du 1er décan, que ce soit au niveau des échanges, des petits déplacements, et même des rencontres. Mais en revanche, le 3ème décan est dans ses petits souliers, la dissonance entre Mars et Uranus est toujours active et provoque beaucoup de nervosité, d’instabilité et d’inquiétude concernant votre avenir, ou celui d’une personne que vous aimez. Ce sujet, vous préoccupe beaucoup.

Gémeaux

Une très bonne journée, apparemment pour les natifs du troisième décan. Vos contacts et échanges avec vos proches, ou avec une clientèle, sont très favorisés. Il faut dire que vous êtes convaincant et que vous trouvez des arguments que personne ne peut réfuter tant ils sont pragmatiques ; le premier décan est probablement plus chanceux que les autres, il semble qu’une de vos activités est en train de vous rapporter plus que vous ne l’aviez imaginé au départ.

Cancer

C’est du sérieux aujourd’hui ! C’est en tout cas l’image que vous chercherez à donner aux personnes que vous rencontrerez lors d’un rendez-vous ; votre expérience sera votre meilleur atout si vous postulez pour un job, ou si vous voulez vous faire apprécier de quelqu’un. 1er décan, le Soleil, Mercure et Jupiter sont en bon aspect, il serait vraiment étonnant que vous ne vous sentiez pas accepté, apprécié et même très valorisé pour votre créativité.

Lion

Mars ayant enfin dépassé sa dissonance avec Uranus, l’ambiance devrait être moins tendue à partir d’aujourd’hui. Malgré tout, vous aurez encore la tête pleine de pensées qui tourneront autour des événements récents et vous ne pourrez pas vous empêcher de vous poser des questions, 3e décan. En revanche, 1er décan, il se peut que vous soyez en grâce auprès de votre direction et qu’on vous confie de nouvelles responsabilités.

Vierge

Le Soleil du Cancer et Jupiter sont en harmonie avec vous, qu’y a-t-il de mieux que cette conjoncture pour faire un grand pas en avant dans votre boulot ? Ou pour prendre de l’importance dans la vie d’une personne que vous aimez, y avoir plus de place qu’auparavant ? 1er décan, vous pouvez également réussir une sorte d’examen de passage, obtenir une autorisation légale de faire quelque chose d’important à vos yeux.

Balance

Encore chez vous aujourd’hui, la Lune forme de beaux aspects avec Vénus et Mars. Vous serez probablement enthousiasmé par une situation qui est en train d’évoluer de manière très positive. Il s’agit peut-être d’un projet dans lequel vous vous êtes beaucoup investi et vous vous rendez compte qu’il va peut-être mieux marcher que ce que vous pensiez (2e décan). 1er décan une discussion liée au boulot pourrait aboutir de manière positive.

Scorpion

S’il y a bien une période où Jupiter en Taureau peut se montrer généreuse, c’est en ce moment ! Le Soleil et Mercure lui font les yeux doux, Saturne aussi, et si vous êtes du 1er décan, les aides, les propositions, les succès dans vos travaux sont possibles. Rien ni personne ne pourra arrêter votre progression. En revanche, 3e décan, c’est toujours difficile pour vous, su