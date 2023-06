L'horoscope du lundi 26 juin 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Quelqu’un du passé, que vous n’avez pas vu depuis longtemps, pourrait vous donner de ses nouvelles ; en tout cas si vous êtes né en mars et vous serez content de le/la retrouver. Mais il se peut aussi qu’au cours de la semaine, vous échangiez des souvenirs avec quelqu’un de votre famille, et que vous en soyez tout ému. Par ailleurs, né entre le 7 et le 13 avril, Vénus vous sourit toute la semaine, vous constaterez que vous plaisez, que votre charme agit.









Taureau

Des bonnes nouvelles, des échanges positifs, des démarches qui aboutissent, voilà le programme pour ceux nés en avril. Le week-end prochain sera propice à de charmantes rencontres. Pas forcément amoureuses, mais elles seront agréables et les échanges que vous aurez seront intéressants. Un petit déplacement chez des proches pourrait aussi être prévu. Mais le 3e décan est toujours déstabilisé par des émotions fortes.

Gémeaux

Mercure vous quitte pour votre voisin Cancer, aussi vos pensées et vos discussions auront tendance à tourner autour de l’argent, de vos moyens et des besoins qui sont les vôtres. 1er décan, vous serez dans cette ambiance presque toute la semaine. Cela dit, certains auront très probablement un achat à faire et ils y réfléchiront beaucoup... Ce qui est une bonne chose, car vous êtes parfois un peu trop impulsif dans ce domaine et vous regrettez après.

Cancer

Une bonne semaine vous attend puisque Mercure entre aujourd’hui dans votre signe, 1er décan jusqu’à samedi. Elle sera efficace pour vos rendez-vous, démarches et négociations. Et si c’est votre anniversaire, on peut penser que vous allez réunir pas mal de monde autour de vous, ou que vous serez submergé de petits messages gentils et bienveillants. Mercure sera en harmonie avec Saturne et vos apprentissages vous seront extrêmement utiles. Mais ne soyez pas trop timide.

Lion

La semaine est encore mouvementée, je ne vous le cache pas, surtout 3e décan. Avant de prendre une décision drastique, réfléchissez aux conséquences qu’elle aura sur vos proches, sur votre famille... Non pas ce qu’ils vont penser de vous, mais plutôt l’effet que cela va avoir sur leur vie. Né autour du 14 août, faites le plus possible preuve de délicatesse, et réfléchissez bien avant d’agir ou de réagir. Aujourd’hui, attention aux influences négatives.

Vierge

Mercure rejoint le Soleil en Cancer, une très bonne conjoncture pour lutter contre ce ralentissement qui vous contrarie, 1er décan. Un projet excitant pourrait voir le jour, à moins que vous n’ayez des nouvelles d’un ami de longue date et qui a peut-être quelque chose à vous proposer. Cela dit, le frein lié à Saturne ne vous touche peut-être pas directement, il est possible que votre partenaire ait un problème sur le dos.

Balance

La Lune traverse votre signe jusqu’à mercredi, mais c’est demain qu’elle sera bien entourée. Vous pouvez vous attendre à être très stimulé par un projet, amoureux ou professionnel. Et avec Mercure qui rejoint le Soleil au zénith de votre ciel, on peut imaginer que c’est dans votre vie professionnelle qu’il pourrait se passer quelque chose d’excitant. Pour vous, 2e décan ces prochains jours prendront un relief particulier.

Scorpion

Mercure aborde un signe ami aujourd’hui où elle rejoint le Soleil. 1er décan, vous avez beaucoup d’atouts en mains, votre expérience alliée à la chance pourrait vous servir pour obtenir un poste, ou pour voir toute autre demande être acceptée. On sait que vous ne croyez pas trop à la chance, mais elle ne peut qu’être à vos côtés cette semaine. En revanche, 3e décan, c’est encore une semaine avec des remous, des tensions liées à des problèmes relationnels.