L'horoscope du vendredi 23 juin 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Face à votre envie d’accélérer (2e décan), en particulier dans le domaine affectif ou créatif, la conjoncture de ce week-end vous demande de prendre un peu de recul, juste pour réfléchir à la situation et aux conséquences qu’elle pourrait avoir. Bien sûr, la conjoncture vous gâte et vous n’avez qu’une envie : prendre ce que la vie vous offre... Toutefois, votre nature est impulsive et si vous sentez que vous devez prendre votre temps, faites-le.









Taureau

À priori, un bon week-end où les plaisirs et les loisirs seront en vedette ! Peut-être qu’un sujet en particulier vous trottera dans la tête, mais cela ne vous empêchera de profiter des bons moments. C’est cela être positif finalement : se focaliser sur ce qui va, et mettre de côté ce qui ne va pas tant qu’on n’a pas la possibilité de le régler (1er et 2e décan). 3e décan, Mars entame un aspect très déstabilisant, nous en reparlerons dimanche.

Gémeaux

1er décan, peut-être sans vous en rendre compte vous réprimerez vos émotions et surtout les pensées qui pourraient les causer. La dissonance de Saturne est ennuyeuse de ce côté-là, elle produit beaucoup trop de pensées, négatives la plupart du temps et de ce fait, déprimantes. En conséquence, on peut penser qu’il est positif que vous parveniez à contrôler tout ça. Mais, ça ne l’est pas forcément : il y a des choses qu’il faut « sortir », sinon elles vous font du mal.

Cancer

C’est une bonne journée pour vos rendez-vous, contacts et échanges avec vos proches. D’ailleurs, si vous fêtez votre anniversaire, vous serez apparemment bien entouré et dignement fêté ! Les autres Cancer seront à peu près dans la même ambiance, où les relations avec l’entourage les préoccuperont et en particulier celles avec les frères/soeurs. Vous aurez du mal à ne pas vous énerver après l’un d’entre eux. Faites attention à ce que vous dites.

Lion

Emballé, enthousiasmé, surexcité par la rencontre entre Mars et Vénus qui se fait dans votre 2e décan, vous serez bien obligé de vous calmer un peu aujourd’hui, Mercure, la planète de la réflexion, du raisonnement, est dominante, il faut l’écouter. Soit c’est vous-même qui vous raisonnerez, soit c’est un proche qui vous dira ce qu’il/elle pense. Mais ce n’est pas forcément pour vous freiner, peut-être juste pour que vous soyez conscient et lucide.

Vierge

La Lune passe le weekend dans votre signe, cela signifie que vous allez certainement vous faire des noeuds au cerveau à propos de résultats que vous attendez, ou d’un travail que vous devez terminer. Cela va vous préoccuper jusqu’à dimanche soir et peut-être qu’après vous trouverez une solution à ce qui vous tracasse, quand la Lune occupera la Balance (lundi, mardi). Aujourd’hui, 1er décan, vous serez un peu nerveux, peut-être à cause d’un rendez-vous.

Balance

On s’occupe encore une fois de la conjonction entre Vénus et Mars parce qu’elle est en train de se déplacer et de quitter le 2e décan. En conséquence, la semaine prochaine, ce sera au tour du 3e décan d’être hyper stimulé par cette rencontre planétaire. Alors, quel rôle a-t-elle joué, 2e décan ? Est-ce un projet qui vous a mis dans tous vos états (professionnel ou familial) ou est-ce une affaire amoureuse qui occupait votre cerveau et a mis votre intuition en alerte rouge ?

Scorpion

Essayez de relâcher le contrôle ce week-end ! C’est ce que vous conseille votre intuition, mais allez-vous l’écouter ? Soyez aussi amical avec vous-même que vous l’êtes avec vos proches ! Parfois, vous ne vous traitez pas très bien parce que vous reprenez à votre compte la façon dont on vous a traité dans votre enfance ; et quand cela vous arrive, vous n’en êtes pas toujours conscient. Cependant, votre esprit est en train de s’ouvrir et de mieux comprendre votre schéma.

Sagittaire

Même si les bons influx sont toujours actifs, 2e et 3e décan (ça arrive), vous serez plus réservé ce week-end et surtout, vous réfléchirez au lieu de vous laisser emporter par votre passion ou par vos impulsions. Apparemment, c’est quelque chose qui vous sera utile et vous ne devez surtout pas chasser la petite voix dans votre tête qui vous dit de prendre un peu de recul et d’analyser ce que vous ressentez. 3e décan, méfiez-vous de ceux qui veulent soi-disant vous aider.

Capricorne

Si vous avez eu récemment des soucis avec la jalousie des autres (ou la vôtre), c’est toujours d’actualité pour le 2e et cela se met en place pour le 3e décan. Mais vous aurez un allié de taille ce week-end, c’est la puissance de votre mental et votre capacité à réfléchir sans vous laisser atteindre par vos émotions. Peut-être que cela va vous permettre d’être un peu plus indulgent avec eux qui vous entourent et qui se montrent critiques à vo