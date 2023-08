L'horoscope du lundi 31 juillet 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Né entre le 28 mars et le 5 avril, c’est vous que le Soleil éclaire cette semaine. Vous sentirez que vous attirez l’attention, ou vous ferez tout pour ! Mais il est sûr en tout cas que vous plairez, et pas en faisant le clown mais plutôt en étant étonnamment réservé, prudent dans votre façon d’agir et d’aller vers les autres. 3e décan, Vénus vous regarde encore et booste vos sentiments ; moins vous les exprimez, plus ils sont forts !

Taureau

Les astres continuent à être bienveillants, à part quelques obligations contraignantes entre demain et mercredi, mais rien qui vous empêche d’éprouver du plaisir par ailleurs. Seul le 2e décan devra gérer une dissonance entre le Soleil et Jupiter (en fin de semaine), qui peut vous inciter à vouloir avoir raison à tout prix, même si cela doit fâcher l’un de vos proches ou un interlocuteur quelconque.

Gémeaux

Cette semaine encore, les planètes en Vierge risquent de vous casser les pieds, surtout Mercure ! La planète des échanges, des contacts, est opposée à Saturne et si vous êtes né en mai, vous aurez le sentiment que personne ne vous écoute, ou que ce que vous dites n’est pas pris au sérieux par vos interlocuteurs. Mais il se peut aussi que vous soyez confronté à des souvenirs un peu douloureux.

Cancer

Il est possible, en début de semaine, que vous ayez du mal à vous faire comprendre, mais peut-être que vous aurez affaire à l’un de vos proches qui de toute façon n’écouterait personne. Après jeudi, vous n’aurez plus aucun problème de communication. Cela dit, si vous prenez la route des vacances, il se peut aussi que la circulation, ou votre voiture, pose problème. Mais rien que vous ne puissiez régler.

Lion

Il semble que vous serez gâté cette semaine, surtout si vous êtes du 2e décan. D’ailleurs, c’est votre anniversaire et les cadeaux seront probablement à a hauteur de vos attentes. Il y a du plaisir dans l’air, et de l’amour aussi pour le 3e décan avec Vénus toujours chez vous (mais rétrograde). Vous pensez beaucoup à ce que vous ressentez et si vous êtes né autour des 15, 16 août, vous affrontez une sorte de crise intérieure.

Vierge

Mars, dans le 2e décan de votre signe, sera toute la semaine en phase avec Jupiter. Vous pouvez entreprendre sans crainte de faire fausse route, quel que soit le domaine où vous serez à l’initiative, vous serez gagnant sur toute la ligne. En particulier né vers les 6, 7, 8 septembre. En revanche, né en août, quelque chose ne manquera pas de vous inquiéter jusqu’à vendredi.

Balance

Ça continue cette semaine, vous n’êtes pas entièrement satisfait vu que le zodiaque ne vous envoie aucun influx vraiment excitant. Sauf si vous êtes de la fin du signe (né après le 18 octobre), Vénus rétrograde en vous regardant ; vous vous accordez le temps de la réflexion avant de répondre à quelqu’un qui s’intéresse à vous (amitié ou amour ?), à moins qu’il ne vous tarde de concrétiser un projet.

Scorpion

Est-ce que vous n’auriez pas un mariage au programme de cette semaine ? Le vôtre ou celui d’un proche dont vous seriez le témoin ? C’est en tout cas une possibilité inscrite dans les astres. Mais il y en a d’autres ! Vous pouvez mettre un projet sur des rails, quelque chose que vous avez préparé à plusieurs, en équipe par exemple. Mais une question d’autorité peut aussi vous contrarier : qui décide ?

Sagittaire

Le début de la semaine est tristounet pour le 1er décan, mais vos humeurs changeront après jeudi ; d’ici là, accompagnez le mouvement. 2e décan, le Soleil vous regardera à partir de jeudi, mais sera en dissonance avec Jupiter : soit vous vous sentirez injustement traité, vous aurez un problème avec l’administration, soit une attitude trop autoritaire de la part d’un proche vous mettra en colère.

Capricorne

Une très bonne semaine pour la plupart des Capricorne. Le 1Er décan reçoit de bons influx de Mercure et de Saturne : vous vous sentez pris au sérieux et vos conseils sont écoutés. 2e décan, le Soleil va stimuler les bons influx que Jupiter vous envoie et vous aurez un sympathique occasion à saisir, quelque chose de valorisant pour votre ego. 3e décan, un coup de coeur, ou de l’argent, en fin de semaine ?

Verseau

Très moyenne cette semaine ! Deux importantes planètes sont en Vierge, (Mercure et Mars), ce qui vous incite à privilégier la pensée sur l’action, à vous focaliser sur des problème auxquel