L'horoscope du dimanche 30 juillet 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

L’ambiance n’est pas très exaltante, les signes de Terre dominent et avec eux c’est une certaine lenteur qui s’installe jusqu’à mardi. Inutile de vous énerver contre ceux que vous trouverez lents, ils n’en auront rien à faire, ils iront à leur rythme sans tenir compte du vôtre, ce qui vous énervera. Il est vrai qu’avec deux astres en Vierge, opposés à Saturne, vous avez de quoi être exaspéré.

Taureau

Vous êtes bien servi ce week-end, non seulement par Mercure dont nous avons parlé hier, mais aussi par la Lune en Capricorne jusqu’à lundi soir. Il y a un désir, un besoin, de prendre le large et il faut espérer que vous allez pouvoir vous échapper, voyager réellement ou dans votre tête. Ce week-end est idéal pour vous changer les idées, surtout 1er décan, en changeant d’environnement.

Gémeaux

La Vierge et son symbolisme sont trop présents ce matin pour que vous soyez vraiment détendu. On a au contraire l’impression que vous serez très énervé et qu’après vous vous en voudrez de ne pas vous être assez contrôlé. Cependant, il est vrai que Mars occupe la Vierge et qu’avec cette planète, il est toujours difficile de canaliser ses émotions, surtout né début juin.

Cancer

Que des bons aspects dans le ciel de ce dimanche, et les petits bonheurs du jour viendront de vos relations avec les autres. Vous serez dans un climat où la communication sera très agréable et où vous partagerez beaucoup avec vos proches – ou ce sont eux qui seront dans le partage (1er et 2e décan). Né aux alentours des 5, 6 juillet, un lien a des chances de se renforcer.

Lion

Vous ne serez pas d’humeur très joueuse, au contraire, vous aurez l’air plus sérieux que jamais. Votre sens de l’organisation sera au premier plan, soit que vous organisiez un départ soit que vous ayez des grands rangements à faire chez vous. Né en juillet, l’harmonie entre Lune et Mercure nous révèle que vous ferez preuve d’un sens pratique que les autres n’auront pas ; aussi, vous prendrez tout en main !

Vierge

Si vous lisez cet horoscope ce matin entre 9h et 11h, il y a Mercure, l’ascendant et Mars dans votre signe. De quoi vous donner l’envie d’agir (avec Mars) et de vous exprimer avec Mercure. Cela dit, ce sont deux planètes liées en partie aux mouvements, il serait donc logique de penser qu’un départ en vacances est sur le point de se faire. Mais ne soyez pas trop pressé (Mars).

Balance

Non seulement il n’y a aucun astre dans votre signe, mais ils ne font pas d’aspect avec vous (à part Vénus pour la toute fin du 3e décan) ! Liberté ou ennui et sentiment de solitude ? Les deux sont possibles. Une impression d’être seul, pas aidé, avec la Lune en Capricorne et des souvenirs qui vous reviennent, une nostalgie qui se manifeste, le passé refaisant surface.

Scorpion

Les astres sont, pour beaucoup, bien alignés avec vous ce week-end. La Lune en Capricorne vous invite à des échanges très instructifs avec votre entourage, ou à effectuer un petit déplacement (1er décan). Quant à vous, 2e décan, vous bénéficiez d’un bon aspect de Mars qui vous donne envie de sauver le monde, ou à défaut, de voler au secours d’un/une ami/e qui est dans la détresse.

Sagittaire

Si vous sentez que vous allez faire des excès, que vous aurez du mal à vous contrôler (nourriture, boisson, et même dépenses), projetez-vous dans le futur, demain ou après-demain : est-ce que vous n’allez pas le regretter ? Est-ce qu’on ne va pas vous le reprocher pour la énième fois ? Avec Mercure en Vierge, vous êtes obligé de prendre du recul, de réfléchir, d’être moins impulsif.

Capricorne

La Lune vient d’entrer dans votre signe et s’aligne avec Mercure, puis avec Mars en fin de journée. 1er et 2e décan, vous devriez passer une journée de rêve, enfin presque ! Vous serez à l’aise avec tout le monde, ceux que vous croiserez seront séduits par votre discrétion, votre allure très classe, mais aussi par votre culture. Vous ferez forte impression, surtout 2e décan né vers les 3, 4 janvier.

Verseau

La Lune occupant votre 12ème secteur, vous avez intérêt à rester un peu en retrait aujourd’hui et à ne pas vous mêler des histoires des autres. Soyez indifférent à tout ce qui ne se rapporte pas à vos centres d’intérêt habituels et si on vous appelle au secours, répondez sans attendre. Votre bienveillance ainsi que vos conseils très pragmatiques se révéleront utiles à ceux qui en ont besoin.

Poissons

C’est grâce à vos amis, et à l’amitié en général, que vous passerez une