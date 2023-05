L'horoscope du lundi 29 mai 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Jusqu’à mercredi, ce sont les autres qui vous préoccuperont. Votre conjoint, un associé, une personne que vous voulez gagner à votre cause. La méthode que vous emploierez sera la bonne, mais réfléchissez bien, soyez stratégique. Après mercredi, il faudra que vous fassiez de la psychologie et que vous vous reteniez d’agir de manière irréfléchie. Vous aurez affaire à quelqu’un d’un peu retors, aussi prenez du recul avant d’agir ou de parler.

Taureau

Vous serez soucieux en début de semaine, des détails pratiques que vous aurez du mal à gérer ou quelqu’un qui vous énervera en permanence. Vous rétablirez la situation après mercredi. En effet, vous serez plus conciliant que vous ne l’étiez, vous ferez des efforts pour ne pas être agacé par cette personne qui peut autant être votre conjoint qu’un collaborateur. 3ème décan, vous vous amuserez beaucoup à jouer avec vos sentiments ou avec ceux de quelqu’un qui vous plaît.

Gémeaux

C’est une bonne semaine, étant donné que les dissonances se terminent et que la pleine Lune illuminera votre ciel, mais pas avant dimanche. Toutefois, dès ce soir vous vous sentirez moins nerveux. Ou moins en colère, même si celle-ci laisse quelques traces pour le 1er décan. Cela dit ce n’est peut-être pas vous qui étiez furieux, mais l’un de vos proches ? Vous aura-t-on passé un savon ? Les deux interprétations sont possibles, suivant votre thème.

Cancer

Le 3e décan est en vedette toute la semaine, Vénus termine son transit chez vous avant d’entrer en Lion. Elle est en phase avec Neptune, aussi serez-vous plus sentimental que jamais. Vous aspirerez à être fusionnel avec votre chéri/e, ou à vous sentir aimé par votre entourage. Vous aurez vraiment besoin de sentir l’amour et l’amitié circuler : tout ce qui peut provoquer en vous des émotions agréables et exaltantes.

Lion

1er décan, Mars est chez vous toute la semaine et vous donne la bougeotte. Vous avez besoin d’action, à moins que vous ne soyez en compétition avec quelqu’un, un bon stimulant pour vous ! Vous pouvez aussi démarrer un entraînement, essayer un nouveau sport... Mais votre libido peut aussi vous travailler, votre désir pour quelqu’un n’étant peut-être pas satisfait. La semaine prochaine, Vénus (amour) entrera chez vous et y restera jusqu’en octobre.

Vierge

Un début de semaine où vous penserez beaucoup à votre argent et aux dépenses que vous avez à faire, mais plus pour un outil ou pour aménager votre bureau, que pour vous personnellement. Cela préoccupera chaque décan à son tour jusqu’à mercredi soir. Puis vous serez plus sensible à ce que disent ou pensent vos proches, vous vous interrogerez sur eux et leur poserez des questions sur la situation actuelle ; leur position, leur avis vous intéressera.

Balance

La Lune vous accompagne jusqu’à mercredi soir, aussi attendez-vous à être plus sensible et émotif que d’habitude. Peut-être parce que quelqu’un du passé frappera à votre porte ? Mais il peut aussi être question d’un voyage à préparer, à moins que vous ne deviez déjà faire vos valises (chaque décan à son tour). A partir de jeudi, avec la Lune en Scorpion ce sont les questions d’argent, de budget, qui seront votre préoccupation.

Scorpion

Si le 1er décan continue à être un peu secoué et obligé de se défendre – ou d’attaquer – les autres décans se portent à merveille, surtout né après le 15/11 : on vous apprécie et on vous le dit. Vous en serez plus conscient à partir de jeudi et vendredi lorsque la Lune passera par votre signe et sera en phase avec Neptune. Votre bien-être sera à son plus haut niveau ! Puis la pleine Lune éclairera vos secteurs d’argent : un choix à faire concernant un achat ?

Sagittaire

Plus de dissonance et un poids en moins à partir d’aujourd’hui. Cette impression de légèreté, de liberté durera jusqu’à mercredi soir et l’espoir reviendra, un ingrédient dont vous avez besoin. Que cela ne vous empêche pas de garder les pieds sur terre et de ne rien exagérer (1er décan surtout). De jeudi à samedi, vous aurez intérêt à rester discret, surtout ne dévoilez aucun secret avant que la Lune ne rentre dans votre signe samedi.

Capricorne

Si en début de semaine vous avez des obligations, ou si vous devez jouer les entremetteurs, les conciliateurs, à partir de jeudi vos amis et alliés seront présents si vous en avez besoin. L’entraide sera au premier plan, autant dans votre travail que dans les petits aléas du quotidien auxquels vous accorderez de l’importance. Vous serez le premier à rendre des services et si, de votre côté, vous avez besoin d’un coup de main, n’hésitez pas à demander.

Verseau

Avec la Lune en Balance, votre semaine démarre bien, vous vous sentirez libre et à obtiendrez de la reconnaissance dans votre travail. En outre, il y aura certainement un voyage en préparation. S’il n’est pas pour bientôt, en tout cas vous y penserez et ferez des listes dans votre tête. A partir de jeudi, vous aurez quelques contraintes à supporter, on vous demandera de faire ceci ou cela, ce qui vous cassera les pieds parce que vous aurez autre chose en tête.

Poissons

Est-ce vous qui avez besoin d’argent pour votre maison, ce qui est possible s’il y a des travaux à faire, ou est-ce que quelqu’un de la famille va vous demander de l’aider à payer une facture ? En tout cas, l’argent sera un petit souci jusqu’à mercredi, chaque décan à son tour. Après jeudi, vous aurez la possibilité de vous évader, réellement ou grâce à votre imagination. En tout cas, jeudi et vendredi seront les meilleurs jours pour vous changer les idées.

