L'horoscope du dimanche 4 juin 2023

Bélier

Je vous le disais hier, la pleine Lune d’aujourd’hui est distrayante pour vous. Elle vous fait voyager, bouger, et parfois sans sortir de chez vous, rien qu’en imaginant ce que vous pourriez faire. Peut-être qu’il sera question de vos prochaines vacances, des endroits où vous avez envie d’aller, ceux que vous connaissez déjà et ceux que vous aimeriez découvrir. Vous en parlerez avec vos proches mais ils ne seront pas toujours d’accord avec vos idées.

Taureau

Il est possible qu’une conversation que vous aurez aujourd’hui vous fasse changer d’avis sur un achat que vous voulez faire, ou sur une somme que vous pensez prêter ou donner à un proche. La pleine Lune, aidée par la conjonction entre Mercure et Uranus, tout cela va dans le sens d’un changement de position ou d’une décision qui sera peut-être mal vécue par vos proches mais qui, finalement, correspondra mieux à ce que vous désirez, vous.

Gémeaux

C’est votre pleine Lune, elle oppose le Soleil dans votre signe à la Lune en Sagittaire. 2ème décan, elle est un phare dans la nuit noire et vous invite à examiner les zones d’ombres qui sont en vous. Surtout dans le domaine relationnel, vous ne donnez pas toujours ce qu’on attend de vous et vous avez du mal à vous engager sérieusement... Des interrogations franches et honnêtes sur vous-même devraient vous permettre de mieux gérer vos comportements.

Cancer

Une pleine Lune très éclairante pour vous aussi, elle devrait vous faire réfléchir et vous aider à mieux comprendre pourquoi vous fuyez certaines situations, au lieu de les affronter et de les régler. Ce sont probablement les émotions qui y sont liées et qui sont trop envahissantes pour que vous les intégriez. Mais vous êtes peut-être entouré de personnes proches qui ne se conduisent pas bien avec vous et dans ce cas, vous avez peut-être raison de les fuir !

Lion

Une bonne pleine Lune pour faire le point sur vos projets, ou sur l’une de vos amitiés. Vous êtes généralement très bien entouré, mais vous ne voyez pas que vous créez de la jalousie. La Pleine Lune vous demande de prendre conscience de l’effet que vous faites sur les autres, comment vous les impressionnez au point qu’ils vous envient ; et ce sont des personnes que vous devez identifier parce qu’elles ne sont pas animées de bonnes intentions à votre égard.

Vierge

Avec cette pleine Lune, vous vous sentirez obligé de vous couper en quatre pour votre partenaire ou pour quelqu’un de la famille. Mais la conjoncture vous conseille de vous occuper aussi de vous ! Certes, c’est un plaisir de vous sentir utile mais vous avez autant besoin que les autres d’avoir du temps pour vous et ce n’est pas en passant votre journée à vous occuper de tous que vous resterez calme et serein ; vous vous énerverez forcément.

Balance

Vous ne serez pas mécontent de cette pleine Lune, favorable à vos voyages et autres petits déplacements. Vous pourriez avoir un choix à faire pour vos prochaines vacances par exemple. Peut-être que vous avez envie de découvrir de nouveaux endroits, et rien qu’à feuilleter des catalogues ou à regarder des endroits sur internet, cela vous fera rêver. Ce sera comme si vous étiez déjà parti loin de chez vous, que vous étiez déconnecté de votre quotidien.

Scorpion

Il était déjà question d’argent hier, et il ce sera encore le cas aujourd’hui : la pleine Lune sera comme la nuit, elle vous portera conseil. Laissez parler votre intuition, elle sera un bon guide. Vous avez probablement un choix à faire concernant une dépense, comme c’était déjà le cas hier, mais peut-être que la pleine Lune aidant, vous saurez intuitivement ce que vous devez faire. Cela concerne tout le signe, et plus particulièrement le 2e décan.

Sagittaire

La Lune est chez vous et s’oppose au Soleil en Gémeaux. Cette pleine Lune vous donne le choix entre être vous-même ou être quelqu’un d’autre, probablement dans le but de plaire. Mais demandez-vous si c’est une bonne stratégie (apparemment, vous l’employez souvent). En effet, si ça marche comme vous le voulez, vous serez obligé d’être cette autre personne en permanence et vous ne tiendrez pas le coup longtemps... Donc le naturel vaut peut-être mieux.

Capricorne

La pleine Lune vous invite au lâcher-prise, à la paresse, ce qui se conçoit pour un dimanche. Cependant, cela va à l’encontre de votre système qui veut que l’activité prime sur le repos et que vous devez vous occuper de vos proches, être là s’ils ont besoin d’un service ou de soins... Mais toutes ces bonnes intentions ne tiennent pas compte de vous et de vos besoins. Votre corps pourrait tirer la sonnette d’alarme parce que vous ne vous reposez pas assez.

Verseau

2e décan, maintenant que vous êtes débarrassé de la dissonance déstabilisante d’Uranus, la pleine Lune vous dit de profiter de la vie et de ses plaisirs sans vous poser aucune sorte de limite. Vous pouvez même, si vous en avez envie, affirmer des idées qui iront à l’encontre des idées des autres. Vous vous ficherez des réactions que vous n’allez pas manquer de provoquer, l’important sera de tailler des croupières à ceux qui se conduisent comme des moutons.

Poissons

Comment gérer votre besoin de vous occuper davantage de vous, et vos obligations vis-à-vis de votre conjoint ou de vos enfants ? La pleine Lune vous invite à être un peu moins dans le devoir. Pensez à vous, à vos besoins, à vos plaisirs, et ensuite occupez-vous des autres. Vous serez pus joyeux et c’est de bon coeur que vous prendrez soin d’eux. Parce que si vous n’avez pas eu votre quota de plaisir, vous ne pourrez pas donner grand-chose.

