L'horoscope du jeudi 5 octobre 2023

Bélier

Vous le savez, le Soleil est pile face à vous en Balance et aujourd’hui c’est Mercure qui y fait son entrée. C’est dans votre façon de penser et de vous exprimer que la Balance va jouer son rôle de diplomate, et vous avez vraiment intérêt, en toute situation, à trouver des terrains d’entente. Pas de polémique. En outre, vous pourriez recevoir une proposition ou même, pour certains, discuter ou même signer un contrat.

Taureau

A partir d’aujourd’hui et jusqu’au 22, Mercure rejoint le Soleil en Balance et parcourt son 1er décan jusqu’au 16. La planète, maîtresse de vos échanges et de votre travail, traverse à présent votre secteur des tâches quotidiennes, celles du boulot et/ou celles de la maison. Vous aurez peut-être trop à faire et vous vous fatiguerez rapidement. Toutefois, il n’est pas impossible que vous ayez rendez-vous avec votre médecin, une visite de routine.

Gémeaux

Et ça continue les bons influx ! Mercure entre en Balance et y rejoindra bientôt le Soleil. Disons que les curieux que vous êtes seront ravis de tout ce qu’ils vont pouvoir apprendre, lire, voir, échanger... Vous n’aurez pas une minute à vous, tant vous serez occupé et vos petites cellules grises fonctionneront à plein régime (1er décan jusqu’au 16). Des compliments, des flatteries vous feront plaisir et vous donneront une bonne image de vous.

Cancer

Mercure rejoint le Soleil en Balance, donnant encore plus de poids à la symbolique de ce signe : la famille, la maison, le passé, vos racines. Mais comme il s’agit de communication avec cette planète, on peut penser que vous allez revoir un proche parent, et que peut-être vous allez évoquer ensemble des souvenirs qui vous rendront nostalgique. A moins que vous n’y pensiez de vous-même à ce passé, et il sera alors une sorte de refuge contre le monde actuel.

Lion

Un ciel toujours plus harmonieux avec l’entrée de Mars chez l’amie Balance, où se trouve déjà le Soleil. Vous serez très satisfait de vos échanges et petits déplacements (1er décan jusqu’au 16). Vous aurez l’occasion de voir des belles choses, des expositions, des films ou un concert. L’aspect ne sera pas durable (1/2 journée) mais cela suffira à votre bonheur de l’instant. Par ailleurs, la visite d’un proche ou une visite que vous allez rendre vous réjouiront.

Vierge

Comme je vous le disais hier, Mercure vous quitte pour la Balance, votre secteur des biens et acquisitions. Avec Mercure on échange, mais surtout on réfléchit. Et le sujet de vos réflexions devrait être un achat à faire, ou en tout cas une question d’argent. Et il est vrai qu’avec l’opposition que Saturne vous envoie (1er décan), il n’est pas exclu que vous soyez en manque ou que l’un de vos proches vous demande de lui prêter une somme.

Balance

Mercure occupera votre 1er décan jusqu’au 10, le 2e du 10 au 16 et le 3e du 16 au 22. Pour le moment, la planète ne fait aucun aspect et si vous êtes de septembre, vous ressentirez le besoin de vous exprimer davantage (oral, écrit, arts), de partager vos pensées avec celui/celle que vous aimez. Votre curiosité sera également très accentuée et vous aurez envie de mieux comprendre ceux qui vous entourent. Des nouvelles d’un frère, d’une soeur ?

Scorpion

Grâce à Mercure en Balance, vous serez encore plus intuitif que d’habitude. Vous ne vous en rendrez peut-être pas compte, mais vos sens capteront des signaux qui seront traités par votre ordinateur central lequel vous enverra des informations sur tous ceux que vous croiserez. Cela ne durera peut-être qu’une journée, même pas (1er décan jusqu’au 16), mais si vous êtes en rendez-vous par exemple, cela vous sera drôlement utile.

Sagittaire

Mercure en Balance est une super alliée, elle se fait très amicale et décuple votre sens de l’anticipation. Vous verrez très loin, parfois trop, mais en même temps cette vision à long terme vous sera très utile pour prendre de la hauteur et mieux gérer certaines situations. Ce qui sera cependant au premier plan (1er décan, ½ journée d’ici le 16), ce sont les coups de mains, l’entraide, qu