L'horoscope du jeudi 24 février 2022

Bélier

Vous êtes plutôt optimiste ces jours-ci, du coup la dissonance entre Mercure et Saturne risque de vous énerver, peut-être parce que vous n'aviez pas prévu qu'on vous annulerait ou que quelque chose irait de travers. Il se peut aussi que l'un de vos projets doive évoluer différemment parce que vous n'avez pas obtenu l'aide que vous espériez. Mais rien n'est perdu, faites preuve de persévérance, vous avez vos chances.

Taureau

Plus que d'autres, vous serez sensible à la dissonance Mercure/Uranus qui est en rapport avec votre secteur professionnel. Il se peut qu'on vous annonce quelque chose qui ne vous arrangera pas du tout ; ce n'est peut-être pas pour tout de suite, mais cela engage votre avenir et vous ne serez pas très optimiste, notamment si vous êtes du 2e décan ; le 1er est à présent dans un autre univers, moins tendu !

Gémeaux

Votre maître, Mercure, étant en dissonance avec Uranus comme mi-janvier, vous pourriez de nouveau être surpris par un revirement de situation inattendu. Cela concerne plus la vie sociale, peut-être la politique, que votre vie personnelle et vous serez très curieux de voir comment cela va évoluer et si cela va changer la face des choses. Et préparez-vous à voir sortir une sorte de scandale.

Cancer

L'aspect du jour, la dissonance entre Mercure et Uranus représente, pour vous, une discussion un peu difficile - probablement à propos d'argent - avec quelqu'un qui ne fait que vous contredire et vous énerver. Vous avez pourtant la possibilité d'avancer (Soleil/Jupiter Poissons) mais on essaye de vous démontrer que vous avez tort, que vous êtes à côté de la plaque. Cependant rien n'est perdu, ne lâchez pas prise.

Lion

Vous êtes sensible à la conjoncture et à ce qu'un partenaire, ou votre employeur pourrait vous annoncer : quelque chose qui va se passer dans un futur pas si lointain que ça et qui va vous mettre la pression, et même en angoisser certains à propos de leur avenir. C'est un processus qui, je pense, est déjà en cours depuis quelque temps et qui pourrait arriver à son terme pour ceux nés début août.

Vierge

Ne vous laissez surtout pas démonter par ce que vous entendrez de la part de vos collègues, ou par ce que vous lirez à propos de la situation actuelle. Il y a peut-être quelqu'un qui cherche à vous déstabiliser et comme vous êtes un inquiet de nature, il n'est pas trop difficile de vous effrayer. Mais, s'il vous plaît, gardez les pieds sur terre, ne vous laissez pas influencer par les oiseaux de mauvais augure.

Balance

Il est possible que vous ayez une annonce étonnante à faire, ou qu'on vous dise quelque chose à quoi vous ne vous attendez pas. Difficile de savoir si c'est positif ou non, en tout cas il y a de la surprise dans l'air, que cela vienne d'une information que vous donnez ou que vous recevez. Il est possible aussi que vous soyez obligé de changer d'avis à propos d'un projet lié à l'argent.

Scorpion

Vous prendrez mal ce qu'on vous dira aujourd'hui, ou ce que vous entendrez, et ce sera la même chose demain. Il s'agit peut-être d'une situation familiale, d'un membre de la famille qui ne se conduit pas bien et que vous (ou un proche) aurez à recadrer. Il peut s'agir d'ailleurs de l'un de vos enfants adolescents qui pense et agit comme s'il avait tous les droits et qu'il connaissait tout de la vie !

Sagittaire

Vous aussi vous pourriez être surpris par une information que vous entendrez, venant de l'un de vos proches, de la radio ou des journaux que vous lirez. Les réseaux sociaux pourraient également transmettre une vidéo ou quelque chose qui risque de vous choquer. Cela dit, si c'est personnel, la conjoncture fait référence à quelque chose qui se serait passé en janvier, aux environs des 13, 14, 15...

Capricorne

Si vous le pouvez, évitez de discuter argent aujourd'hui, de vouloir en emprunter par exemple, car vous aurez affaire à un interlocuteur qui renverra tous vos arguments. Si vous achetez ou vendez quelque chose, attendez-vous à un imprévu, à ce que quelqu'un change d'avis au dernier moment, mais seulement si vous êtes né les premiers jours de janvier. L'ambiance est plus cool pour les autres.

Verseau

Dans votre signe, Mercure est fâchée avec Uranus, votre maître. Ce que vous allez entendre ou voir sera de nature à choquer, mais c'est peut-être vous qui direz ou ferez quelque chose de choquant. Il n'est pas exclu, par ailleurs, que certains changent d'avis et disent le contraire de ce qu'ils disaient précédemment, tout cela portant sur un achat que vous voulez faire, ou sur l'économie en général.

Poissons

Mercure étant en dissonance avec Uranus, n'entretenez pas de rêves utopiques et évitez de vous raconter des histoires. Affrontez la réalité, elle sera toujours moins contrariante, ou moins belle hélas, que vous ne l'imaginez. Et ne vous projetez pas non plus dans un avenir trop souriant ou trop sombre, le juste milieu est toujours plus proche de la vérité que les extrêmes. En vacances ? Procrastinez !