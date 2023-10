L'horoscope du jeudi 12 octobre 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Bélier

Mars est votre planète maîtresse et son entrée en Scorpion apporte force et volonté dans un domaine de votre vie en particulier, géré par ce signe, et qui est celui des finances. Mais ce n’est pas l’argent que vous gagnez qui est en question, plutôt celui qu’on vous doit, ou que vous devez. Au positif, il est possible qu’on vous rembourse quelque chose, qu’on vous dédommage en réparation d’un préjudice. Au négatif vous aurez une ennuyeuse facture à payer (réelle ou symbolique).

Taureau

En entrant en Scorpion, Mars se place face à vous et occupe le secteur qui symbolise « les autres », par rapport au « moi » représenté par votre signe. Volonté, force, agressivité sont l’apanage de Mars, aussi aurez-vous affaire à des personnes mal lunées, de mauvaise humeur, qui vous chercheront querelle et devant lesquelles vous ne pourrez pas vous affirmer comme vous le voudriez. Vous devrez au contraire faire patte de velours, comme on dit. 1er décan, 2 jours chacun d’ici le 26.

Gémeaux

Les énergies de Mars sont souvent bien utilisées par les Gémeaux, elles renforcent votre rapidité d’esprit et de réaction. Elle vient d’entrer en Scorpion et ce qu’elle représente va devoir s’appliquer dans un secteur qui gère à la fois votre quotidien, vos activités et votre forme (1er décan, deux ou trois jours d’ici le 26). On peut penser que vous allez reprendre une activité physique, ou vous soigner si nécessaire, mais aussi que vous pourriez être un peu débordé par tout ce que vous avez à faire dans l’urgence parce que vous avez pris du retard.

Cancer

En plus de Vénus et Jupiter qui sont en harmonie avec vous, Mars s’y met aussi en entrant en Scorpion. 1er décan, vous pourrez disposer de ses énergies jusqu’au 26. Elles s’appliqueront dans votre secteur 5, qui gère votre image ainsi que vos plaisirs, vos loisirs, votre créativité et parfois l’argent (tout ce qui brille !). Mais peut-être que justement ce sont vos actions et décisions (Mars) qui donneront une bonne image de vous, ou qui vous rendront fier de vous !

Lion

Vierge

De la frustration, les natifs du mois d’août vont passer à l’action et ça vous fera beaucoup de bien. Certes pour le moment Vénus est toujours opposée à Saturne (voir les jours précédents), mais l’entrée de Mars en Scorpion va vous donner envie de corriger la situation, de faire quelque chose qui pourrait changer la donne. C’est peut-être en abordant une explication que vous y parviendrez, ou alors en faisant intervenir un/e proche, quelqu’un en qui vous avez toute confiance. 1er décan, 2 ou 3 jours d’ici le 26 octobre.

Balance

Après avoir fait quelques dégâts récemment, Mars revient dans un de ses domici