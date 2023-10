L'horoscope du mercredi 11 octobre 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Bélier

Né entre le 1er et le 10 avril, Mercure se trouve face à vous à présent. Jusqu’au 16, chaque membre du décan aura un jour l’occasion de trouver un accord, de signer un contrat ou d’avoir une discussion équilibrée et juste avec un/e partenaire, affectif ou professionnel. L’important, avec Mercure en Balance, c’est de trouver un compromis et ce sera à vous de le faire en premier ; cela amènera votre interlocuteur à agir de la même manière s’il/elle veut être à la hauteur.

Taureau

En dépit des bons aspects que vous recevez, 1er décan, il y a quelque chose qui cloche et je me doute de ce que c’est : nous en reparlerons demain. En fait, Mars a entamé une opposition à votre décan, je vous expliquerai ce que cela signifie. Gardez à l’esprit que tout n’est pas si simple. 2e décan, une personne de votre quotidien a besoin de votre aide, voire de vos soins : vous n’hésiterez pas à vous mettre à son service. Et si vous avez, vous, un service à demander, il y a de grandes chances pour qu’on vous le rende.

Gémeaux

Comme je vous l’ai dit depuis le début de la semaine, ce n’est pas top pour le 1er décan : patience, ça ira mieux ce week-end. En revanche, le 2e décan est mieux servi par les astres et en particulier par Mercure : la planète qui dirige votre signe vient d’entrer dans le 2e décan de la Balance et nul doute que vous allez entendre d’agréables compliments sur ce que vous faites. Toutefois, il n’est pas exclu que vous soyez vous-même très flatteur avec vos interlocuteurs (1 journée d’ici le 16).

Cancer

Franchement, 1er décan, si vous me dites que ça va mal, c’est que votre signe est moins fort que votre ascendant ! Vous avez de beaux atouts et un nouveau s’ajoutera demain. 2e décan, Mercure vous envoie des influx d’ici le 16 (elle est très rapide, ½ journée chacun) et ils auront pour but de vous inciter à vous retourner sur le passé. Soit parce que vous en parlerez avec un proche, soit parce que vous rencontrerez quelqu’un que vous n’avez pas vu depuis longtemps.

Lion

Né en juillet, ce n’est pas votre semaine, surtout dans le domaine des finances et nous en reparlerons demain avec les influx de Mars, qui entrera dans le 1er décan du Scorpion. Par ailleurs, 2e décan (2 au 12 août), Mercure vous envoie de rapides influx à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 16. Une journée, même pas, pour chacun mais cela peut correspondre à un rendez-vous réussi, à une idée qui plaît, ou à un contact positif avec un échange très instructif à la clé. Les petits déplacements, les démarches sont aussi au rendez-vous de Mercure.

Vierge

La conjoncture est toujours un peu frustrante pour les natifs d’août qui se sentent freinés dans leurs élans, mais nous parlerons demain des influx de Mars qui vont se révéler encourageants. 2e décan, entre aujourd’hui et le 16 vous aurez l’occasion de réfléchir à un achat que vous devez faire, ou à l’idée que vous pourriez emprunter pour effectuer cet achat. Toutefois, il n’est pas exclu que de l’argent rentre, ou qu’au contraire vous ayez une grosse facture à payer.

Balance

Né entre le 3 et le 13 octobre, Mercure entame une conjonction avec votre Soleil jusqu’au 16. Rapide, elle vous sera utile une journée, pas plus et correspondra à un déplacement, une visite, un contact, et le plus souvent à un échange où vous pourrez vous exprimer, dire ce que vous avez vraiment sur le coeur. Mais cela peut jouer dans le domaine du travail où, là aussi, vous aur