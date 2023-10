L'horoscope du dimanche 8 octobre 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.



Bélier

Un dimanche comme vous les aimez, vous serez bien entouré et aurez de nombreuses distractions, 1er décan. 3e décan, est-ce que vous ne vous seriez pas coincé quelque chose ? Vous semblez être mal en point, mais ça peut aussi être psychologique (fin du signe), parce que vous ne vous sentez pas capable de faire quelque chose par exemple. Ou qu’on essaye de vous empêcher d’agir comme bon vous semble.

Taureau

Occupez-vous de la maison ou de ceux qui y vivent avec vous ! Votre instinct très protecteur est activé par la conjoncture, ainsi que votre besoin de mettre de l’ordre. En effet, Mercure occupe à présent la Balance (1er décan pour l’instant) et vous donne de bonnes idées pour faire des rangements plus pratiques dans vos affaires, dans vos dossiers, bref dans tout ce qui pourrait traîner. Ne remettez pas à demain, parce que vous ne le ferez pas demain non plus !

Gémeaux

C’est le 2e décan qui sera le plus content de son dimanche, grâce au Soleil en Balance il vous semblera essentiel d’exprimer vos sentiments, amoureux ou amicaux. Vous le ferez à votre manière, avec une dose d’humour ou de dérision, mais ceux qui vous connaissent bien sauront déceler ce qui se cache derrière les protections dont vous usez pour qu’on ne devine pas que vous êtes ému. Vous n’aimez pas vous sentir vulnérable.

Cancer

Prenez soin de vous aujourd’hui, offrez-vous des petits plaisirs – démodés ou pas – et ne culpabilisez pas si vous vous sentez un peu égoïste. Il faut l’être de temps en temps ! Vous n’existez pas prioritairement pour les autres, pour leur bien-être à eux, mais principalement pour vous, pour vous développer et devenir la personne que vous devez être. Et si vous avez conscience de ne pas avoir suivi la bonne voie, il est toujours possible d’en changer (3e décan surtout).

Lion

La Lune est entrée dans votre signe et y reste jusqu’à mardi. Cela va attirer votre attention sur votre imagination, sur vos sensations et surtout sur vos intuitions. Écoutez vos petites voix intérieures, ne vous laissez pas influencer par les paroles des autres, même de vos proches : si vous « sentez » que vous pensez juste, gardez-le pour vous, ou ne l’exprimez qu’à une personne en qui vous avez confiance et qui saura vous dire si vous vous trompez ou si vous avez raison.

Vierge

Par nécessité ou par désir, vous resterez dans l’ombre aujourd’hui. C’est indiqué pour vous ressourcer en ne vous occupant que de ce qui vous fait plaisir. On vous sait très investi/e dans votre travail, et même si vous ne travaillez pas, vous avez toujours du boulot dans la maison, le jardin, que sais-je, l’important étant de vous occuper, surtout les mains ou le cerveau, de manière justement à vous vider la tête, trop souvent pleine.

Balance

Un dimanche très amical et on peut supposer, que ce soit votre anniversaire ou non, que vous vous rendrez chez des amis ou que vous les recevrez chez vous. Dans ce cas, comme souvent, la table sera tellement jolie que tout le monde l’admirera, et que vous ou vos proches vous vous serez dépassés en cuisine. Bref, un bon dimanche, pas tout à fait comme les autres et avec un petit souci pour ceux nés les 23, 24 septembre.

Scorpion

Mars entrera chez vous le 12. Mais aujourd’hui sa dissonance avec Pluton est exacte et si vous êtes né après le 18 novembre, ne soyez pas trop exigeant avec les autres. Toutefois, il est possible que ce soit le contraire et que l’un de vos proches, ou la vie, vous impose quelque chose dont vous ne voulez pas. Vous luttez de toutes vos forces et vous avez raison : il ne faut pas vous laisser faire, surtout qu’avec le temps, la situation peut se retourner.

Sagittaire

Un très agréable dimanche qui vous permettra de vous évader, de vous changer les idées. Ceux de novembre en ont bien besoin, ils se sentent un peu mal aimés. Nous verrons demain que c’est en lien avec une dissonance de Vénus qui va entrer en Vierge.. Mais les autres devraient avoir la possibilité de bien profiter des moments de détente que vous offre la conjoncture. L’amitié étant importante pour vous ressourcer.

Capricorne

Une discussion, une explicati