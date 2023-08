L'horoscope du mercredi 2 août 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Votre planète, Mars, occupe le 2e décan de la Vierge où elle est sous le contrôle de Mercure, la raison. Toutefois, en ce moment et jusqu’à samedi, Mars est en phase avec Jupiter, et cela amplifie les influx de Mars. Mais est-ce que c’est le côté raisonnable qui est accentué ou le côté impulsif de la planète ? Ca dépend de votre thème, mais le côté sérieux et appliqué de la Vierge devrait prendre le dessus.

Taureau

2e décan, vous le savez peut-être, Jupiter est chez vous : elle accentue votre besoin d’exister davantage et de faire en sorte qu’on ait une bonne opinion de vous. Les affaires financières pourraient également être au premier plan et avec le bon aspect de Mars que vous recevez en même temps, toute action de votre part, toute décision, peut vous permettre d’obtenir ce que vous voulez.

Gémeaux

2ème décan, il n’est pas toujours facile de recevoir une dissonance de Mars à cause du sentiment d’urgence et de l’énervement qu’elle peut provoquer. Ou d’une envie d’agir que vous devez contrôler, mais il faut faire un gros effort. D’autant plus que Jupiter, en bon aspect avec Mars, la booste et que Mars est encore plus active. Cela dit, il peut s’agir de travaux chez vous ou d’un déménagement pour certains.

Cancer

Des influx très dynamiques pour le 2e décan, grâce à une harmonie entre Mars et Jupiter, les deux étant en phase avec vous. C’est le moment de prendre des décisions ou d’aborder une importante discussion avec un ami, ou une personne avec qui vous avez un projet. Il y a en effet quelque chose d’agréable et de prometteur dans l’air, mais il faut faire une mise au point.

Lion

Mars et Jupiter sont en exacte harmonie jusqu’à samedi, profitez-en pour réclamer une somme qu’on vous doit, ou pour placer judicieusement votre argent. Avec Mars en Vierge, vous saurez envisager toutes les solutions possibles et grâce à Jupiter dignifiée, vous devriez faire un choix raisonnable et profitable. En revanche, si vous avez une dépense à faire, réfléchissez bien avant de vous lancer, ne laissez pas un sentiment d’urgence vous inciter à agir de manière irréfléchie.

Vierge

Je vous reparle du bon aspect entre Mars et Jupiter car il est exact à présent et ce jusqu’à samedi. C’est vraiment le moment de démarrer quelque chose, qu’il s’agisse d’un boulot ou de partir en vacances. Votre volonté de booster vos énergies sera au top et vous sera également très utile si vous avez décidé de faire du sport pendant les vacances. De l’exercice, de la marche, de la nage, etc... 2e décan surtout.

Balance

3e décan, vous êtes bien servi, en particulier aujourd’hui où la Lune s’oppose à Vénus : les deux astres vous envoient des influx favorables à votre vie affective, à vos amitiés, et aux projets que vous avez et qui sont peut-être sur le point de se concrétiser. Il y a certainement encore un léger retard ou une crainte aujourd’hui encore, mais à partir de demain vous aurez l’esprit plus tranquille.

Scorpion

Une harmonie entre Mars et Jupiter est exacte aujourd’hui et jusqu’à samedi. On pourrait vous faire une proposition qui éclairera votre vision de l’avenir. Vous serez probablement rassuré, mais il faudra vous mettre en mouvement, peut-être même vous battre pour gagner la confiance de certains et atteindre votre objectif. Cela dit, la conjoncture peut aussi correspondre à un départ.

Sagittaire

2e décan, Mars est bien reliée à Jupiter (votre maître) qui occupe votre secteur 6 du travail et de la santé. Peut-être que vous avez entamé ou que vous allez entamer un traitement qui peut vous soulager, si besoin est. Mais il est possible aussi que vous preniez une décision et qu’elle ait un impact sur votre travail, sur les personnes avec qui vous bossez ou sur les méthodes que vous employez.

Capricorne

Les bons influx se manifestent encore, en particulier ceux de Mars et de Jupiter actifs jusqu’à samedi. En particulier si vous êtes du 2e décan : vous pouvez être en confiance si vous devez vous déplacer – même loin de chez vous – tout se passera comme vous l’avez prévu, rien ne pourra vous contrarier, détendez-vous. 1er décan, vous avez décidé de réfléchir avant d’agir, vous avez bien raison.

Verseau

Certes, Mars est en Vierge et fait un peu trop travailler vos méninges, mais la planète reçoit de bons influx de Jupiter, qui boostent ses énergies, et il est clair que quoi qu’il se passe, vous ne lâcherez pas pr