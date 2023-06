L'horoscope du dimanche 18 juin 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous pourriez renouer des liens qui s’étaient distendus, c’est ce que vous dit la nouvelle Lune. Tenter de repartir sur de bonnes bases avec un proche, mais cela semble plus difficile que prévu. En effet, la NL est en dissonance avec Neptune et le proche en question n’es pas très clair ! Vous trouvez même qu’il ou elle a perdu tous ses repères et vous ne savez pas quoi faire pour l’aider. Mais on ne peut aider que ceux qui veulent vraiment être aidés.









Taureau

La nouvelle Lune pourrait bien accentuer votre instinct de possession, stimulé par une crainte irrationnelle de perdre ou de manquer. Ne vous laissez pas impressionner par vos peurs. On dirait que vous avez déplacé une ancienne peur de l’insécurité que vous ressentiez enfant, ou adolescent, sur l’argent, ou sur votre relation amoureuse. Perdre de l’argent ou avoir le sentiment de perdre l’amour d’un proche peut vous replonger dans l’insécurité de l’enfance.

Gémeaux

C’est votre Nouvelle Lune, elle redonne de l’élan au 3e décan, mais aussi à la dissonance de Neptune. Né après le 16, l’instabilité, les incertitudes, les remous familiaux sont encore là. Heureusement, Neptune rétrogradera le 1er juillet et vous sentirez que ce ou ces problèmes passent au second plan. En outre, à partir de la fin de la semaine prochaine, vous bénéficierez d’une très jolie conjoncture, favorable à un climat d’insouciance, de légèreté.

Cancer

La lunaison accentue votre tendance au rêve et à l’irrationnel. Méfiez-vous comme de la peste de tout ce qui peut être une création de votre imaginaire, à moins que ça ne soit votre métier. Évitez les excès de toute nature et ce qui pourrait être considéré comme une dépendance, que ce soit à la nourriture ou à autre chose. Cela concerne tout le monde, mais plus particulièrement votre 3e décan. Dans 3 jours, le Soleil entrera dans votre signe et l’ambiance changera.

Lion

Les influx de la nouvelle Lune sont favorables à un projet qui était peut-être stationnaire. Mais voilà que les choses vont rebondir, vous en aurez des nouvelles dans la semaine qui vient. Cela concerne le 3e décan en priorité, cependant les autres ne seront pas oubliés. Il faut simplement faire attention à de possibles erreurs ou tromperies, cette NL est en dissonance avec Neptune dont on sait qu’elle n’est pas très claire et encore moins précise.

Vierge

Pas sûr que cette nouvelle Lune vous plaise car elle est en dissonance avec Neptune et vous avez déjà fort à faire avec cette planète qui vous plonge dans l’incertitude ou dans l’illusion. Mais peut-être que cette nouvelle Lune, faite pour donner de l’élan à votre désir de réussir, vous permettra justement de prendre conscience des moyens qui sont à votre disposition pour sortir de la situation qui vous embarrasse (3e décan) et dont vous ne parvenez pas à vous défaire.

Balance

Pas de souci pour vous, la nouvelle Lune est en totale harmonie avec vous et elle donne du relief à votre liberté de pensée et d’action. En outre, vous déborderez de confiance en vous et en vos idées. Si vous avez un projet en cours, si vous attendez/espérez quelque chose, il y a des chances pour que ce soit en cours de réalisation et qu’à partir du 21, vous puissiez atteindre votre objectif ; ce sera la période Cancer, celle qui est dédiée aux réussites.

Scorpion

La nouvelle Lune devrait vous plaire parce qu’elle va faire fonctionner votre usine à fantasmes. Il se pourrait cependant que vous y croyiez un peu trop, aussi gardez bien les pieds sur terre. Cela concerne surtout le 3e décan, qui semble être extrêmement romantique et qui a du mal à concrétiser un désir particulier. Mais peut-être que vous idéalisez trop ce que vous désirez et que vous visez quelque chose d’impossible ? Posez-vous la question.

Sagittaire

3ème décan, vous ne serez pas très heureux de cette nouvelle Lune, surtout né après le 8 décembre. Un problème d’instabilité ou des remous familiaux vous préoccupent beaucoup. Certains pourraient même être un peu dépressifs parce qu’ils ne savent pas quelle direction prendre, quel sens donner à leur vie. Soyez patient, Neptune (qui est impliquée dans cette NL) sera rétrograde à partir du 1er juillet. Vous y verrez plus clair.

Capricorne

Avec cette nouvelle Lune, vous vous poserez beaucoup de questions sur ce que vous avez bien pu faire de mal pour qu’untel ou unetelle vous ignore, ne vous appelle pas, semble vous oublier. Mais n’est-ce pas vous qui, sans vous en rendre compte, avez mis une distance avec cette personne ? Peut-être que vous ne prenez pas assez souvent de ses nouvelles ? Pour vous, le temps n’a pas la même valeur que pour les autres, ne l’oubliez jamais.

Verseau

Pour vous aussi, c’est une très bonne nouvelle Lune, surtout 3e décan. Elle vous redonne de l’éclat, vous invite à faire assaut de séduction et à être généreux avec ceux que vous aimez. Si vous avez quelqu’un dans votre collimateur, n’hésitez pas à lui envoyer des signaux explicites, ça devrait marcher. N’essayez surtout pas d’avoir le contrôle sur l’autre, ce serait mal parti ! 2e décan, si vous n’avez pas encore eu de proposition, ça va venir dans la semaine.

Poissons

Vous n’êtes pas les favoris de cette nouvelle Lune, surtout parce qu’elle est en relation avec Neptune qui occupe votre 3e décan. On ne peut pas dire que l’ambiance familiale soit top ! Il y a des frictions, des remous, des éloignements ou des rapprochements, mais uniquement de circonstance. Peut-être parce qu’il faut vous réunir pour un événement particulier... Autres décans, il y a une page à tourner (1er notamment).