L'horoscope du dimanche 11 juin 2023

Bélier

Les relations avec votre entourage et surtout les frères et sœurs seront l’objet de vos pensées, mais pendant très peu de temps. Vous balayerez les problèmes en deux temps, trois mouvements (1er décan jusqu’au 17). Et il ne faudra pas trop vous contredire parce que vous aurez la répartie très prompte et qui peut laisser vos interlocuteurs sans voix ! Un petit déplacement, une démarche peuvent aussi être au programme.

Taureau

Avec Mercure en Gémeaux, vos pensées et vos échanges tourneront autour de l’argent et de son utilisation. Vous vous poserez des questions sur un achat et comment vous pouvez le financer. Et comme Vénus va stationner dans le secteur qui représente la maison, on peut penser qu’il s’agit d’un bien immobilier. Évidemment, tous les Taureaux ne sont pas logés à la même enseigne : pour certains, c’est de travaux coûteux dont il sera question.

Gémeaux

Mercure entre chez vous et y reste jusqu’au 27. Vous pouvez être sûr que votre rapidité d’esprit, votre habileté à convaincre et votre curiosité seront vos points forts, 1er décan jusqu’au 17. De plus, jusqu’à mercredi, voire plus, Mercure et Pluton sont en harmonie, ce qui signifie que votre instinct ne vous trompera pas : vous verrez clair dans le jeu des autres et sentirez tout de suite s’ils vous cachent quelque chose ou cherchent à vous manipuler.

Cancer

Tout comme le Soleil, Mercure est à présent en Gémeaux et son harmonie avec Pluton devrait décupler le pouvoir de votre imagination. Mais attention, ne vous faites pas de film, pas de parano. En effet, le secteur terrestre qu’occupe Mercure est le 12e et il est relié non seulement à votre imaginaire mais aussi à votre inconscient. Ne vous étonnez pas si vous faites des lapsus, des erreurs de lecture, d’écriture, ou si vous perdez quelque chose.

Lion

Vous pouvez faire confiance à Mercure pour vous aider à créer du lien que ce soit dans le domaine amical ou professionnel. Vous aurez des idées, des projets qui devraient plaire. 1er décan, vous serez très curieux de ce que pensent les autres (jusqu’au 17) et serez prêt à aider ceux de vos amis qui en auraient besoin. Et si vous-même demandez de l’aide (ce qui est rare), vous ne serez pas déçu, on répondra présent.

Vierge

Vous vous sentirez submergé de boulot ou d’obligations que vous ne pourrez pas zapper et finalement, vous vous retrouverez avec une forte charge mentale si vous dites oui à tout ! 1er décan, jusqu’au 17 : organisez-vous pour avoir du temps pour vous afin de vous détendre et surtout de vous vider la tête. Parce qu’avec Mercure en Gémeaux, c’est clair, votre cerveau sera trop-plein et vous avez intérêt à y mettre de l’ordre si vous voulez dormir tranquille.

Balance

Mercure en Gémeaux est un peu trop rapide, elle ne se fera remarquer qu’une journée pour chacun, et peut correspondre à un projet de voyage ou à quelque chose qui est lié à l’étranger. Quelqu’un qui était loin de vous et qui revient, ou vous qui partez retrouver l’un de vos proches qui habite loin... Toutefois, un livre, un film, beaucoup de choses peuvent aussi vous faire voyager dans votre tête (1er décan jusqu’au 17).

Scorpion

Vous avez parfois l’humour un peu corrosif et c’est une des facilités que vous offre Mercure en Gémeaux : vous ferez rire votre entourage, mais avec une tendance à la moquerie pour certains. Par ailleurs, vous pouvez aussi décider de ne plus avoir de secret pour un proche, ou tenter de découvrir ce que vous cache un frère, une soeur, voire l’un de vos enfants adolescent. Enfin, une question d’argent peut aussi vous préoccuper le temps d’une journée (1er décan jusqu’au 17).

Sagittaire

Et ça fonctionnera bien, 1er décan jusqu’au 17. D’autant plus que Mercure est en phase avec Pluton jusqu’à mercredi : profitez-en, votre façon de vous exprimer séduira tous vos interlocuteurs. En outre, vous lirez en eux comme dans un livre ouvert...

Capricorne

Vous aurez l’esprit critique plus développé que d’habitude, essayez de le mettre à votre service, ou à celui des autres, plutôt que de le retourner contre vous et de vous auto-flageller. Il faut dire qu’avec Mercure en Gémeaux, vous serez aussi plus perfectionniste et que tout ce que vous ferez et qui ne vous paraîtra pas parfait fera l’objet d’un jugement sans concession. Vous serez alors plus dur avec vous-même qu’avec quiconque.

Verseau

Vous aurez votre quart d’heure de fierté avec Mercure en Gémeaux : vous entendrez des compliments qui seront flatteurs pour votre ego. Certains seront fiers d’un de leurs enfants. Vous-même, 1er décan jusqu’au 17, vous aurez tendance à être flatteur et à distribuer des compliments, mais pas à tout le monde, à une personne en particulier dont vous voudrez attirer l’attention. Il faut dire que vous serez extrêmement habile et un peu manipulateur.

Poissons

Il est possible qu’il y ait une réunion familiale pour discuter d’un sujet un peu délicat. 1er décan pour l’instant. Vous pourriez avoir à vous mettre d’accord à propos de la vente d’un bien immobilier. En couple, il se peut que vous parliez d’un déménagement ou, si vous êtes ensemble depuis peu, que vous envisagiez d’emménager ensemble. Avec Mercure, on parle beaucoup, on jette des idées en l’air, mais on n’est pas forcément dans l’action.

