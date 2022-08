L’homophobie déguisée

Aurélia entretient une relation avec un homme depuis 1 an. Elle l’a rencontré sur Facebook et depuis c’est l’amour fou. Ils n’habitent pas à côté donc il se voit régulièrement pour les vacances ou les fêtes comme Noël. Après de bonnes vacances sans encombre, ils sont retournés à leur vie chacun de leur côté mais dimanche Aurélia a reçu un appel.

Son compagnon veut tout arrêter sans explication. Aurélia est dévastée et ne comprend pas pourquoi il réagit froidement, sans raison.





Claude a 45 ans et elle ressent un profond mal-être. Sur le plan professionnel et personnel, rien ne semble aller. Sa vie sentimentale est chaotique et la peur de perdre ses parents se transforme en angoisse. Claude voudrait aller mieux. Trouver une solution pour sortir de cet état qu’elle ne comprend pas.



Maxime est en couple depuis 6 ans. Il vit avec son conjoint depuis 5 ans. La famille de son compagnon n’accepte pas bien leur homosexualité. Le couple doit supporter des réflexions homophobes et des critiques sur leur mode de vie de la part de la mère. Le père lui, fait comme si il n’existait pas. Cette tension quotidienne est difficile à gérer pour Maxime, il ne sait pas comment faire pour que ça change.



Cécilia a 63 ans et elle est à la retraite. À cause de l’épidémie, elle est passée directement du confinement à la retraite. Elle le vit plutôt mal, ses amis, elles, travaillent toujours, et elle commence à tourner en rond. Cécilia voudrait savoir comment rendre sa retraite moins triste.



Cet été dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h, la psychologue Cécilia Commo recueille les confidences des auditeurs de RTL.

