Amour : avoir le sentiment de passer à côté de son couple

Julien et sa femme ne se parlent plus depuis 4 mois

Julien est marié depuis une vingtaine d'années. Mais aujourd'hui, plus rien ne va. Bien qu'ils fassent bonne figure devant les enfants, Julien et sa femme ne se sont pas parlé depuis 4 mois. Il ne sait pas comment débloquer la situation, sachant qu'il ne désire pas non plus détruire tout ce qu'ils ont construit.

Le compagnon de Florence fréquente une autre femme depuis un an. Cette situation résonne avec le secret de famille qu'elle a appris il y a un an aussi; son père n'est pas son père biologique. Contrainte de quitter la maison, Florence a le sentiment de toujours subir les évènements et de passer à côté de sa vie.

Il y a plus de deux ans, la compagne de José a décidé de rompre suite à un quiproquo à propos d'un sms. Quelques mois après, ils se sont remis ensemble. Mais il y a six semaines elle a de nouveau décidé de quitter José car elle n'a plus de sentiment pour lui. Alors qu'il tenait plutôt bon, les derniers jours sont un peu difficiles.

Cet été dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h, la psychologue Cécilia Commo recueille les confidences des auditeurs de RTL.

