Montluçon : un double crime barbare aux allures d'Orange Mécanique

publié le 11/03/2020 à 21:01

A la Une de l’heure du crime ce soir, les témoignages du fils et du petit-fils d’un couple de retraités paisibles, victime en mars 2017 d’un tel déchaînement de violence meurtrière, qu’un policier dira que la scène de crime rappelait le film de Stanley Kubrick

« Orange mécanique »… mais sans la musique classique !

Ce qui s’est passé, en ce mois de mars 2017 dans la petite ville tranquille de Montluçon dans l’Allier, demeure exceptionnel : en 10 jours, dans un périmètre de moins de 100 mètres, situé au cœur du quartier de la Ville-Gozet, trois meurtres de retraités et un viol d’une extrême violence vont provoquer la stupeur de toute la région. L’enquête de la police permettra d’identifier rapidement les auteurs de ces crimes affreux, deux jeunes hommes âgés à l’époque de 17 et 19 ans, originaires de l’île de Mayotte, en rupture de famille, vivant jusque-là de petits vols et de trafic de stupéfiants.

La cour d’assises de l’Allier les a condamnés, le 22 novembre 2019, aux maximum des peines prévues par le code pénal : la perpétuité pour l’aîné, 30 ans de prison pour celui qui était mineur au moment des faits. Ils ont fait appel de ce jugement. Il y aura donc dans quelques mois, un nouveau procès. Une nouvelle épreuve pour les familles des victimes.



Nos invités

Hervé Druat, fils Geneviève et Massimo Degl'Innocenti le couple assassiné.

Karl Druart, petit fils. C’est Karl qui nous a écrit sur RTL.fr pour raconter son histoire.

Soumettre une affaire

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.