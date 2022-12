Des millions de masques non utilisés ont été détruits. En 2020, au début de la pandémie, la France s'est vite retrouvée en manque de masques. Pour éviter une nouvelle pénurie et pouvoir répondre à la demande, l'État a constitué des stocks stratégiques. Tandis que la situation s'améliore petit à petit à l'échelle du pays, les masques ont atteint leur date de péremption avant d'avoir servi et ont été détruits.

D'après Sud Ouest, les modèles FFP1 et FFP2 ont été importés depuis la Chine avant d'être récupérés par l'Éducation nationale, qui a décidé de les stocker dans les entrepôts d'une entreprise logistique au sud de Bordeaux, en Gironde. En tout, 220 millions de ces masques s'y trouvaient. 120 millions d'entre eux ont été distribués dans les établissements scolaires depuis septembre 2021.

À la suite de l'allègement des restrictions sanitaires, les gestes barrières ont été moins fréquemment utilisés et les cartons ont pris la poussière. Durant l'été, la très courte date de péremption des masques a été atteinte. Jugés inutilisables, il est devenu "impossible de les donner", a assuré le ministère d'après BFM Business.



Les masques sont-ils périssables ?

"Les masques FFP sont sujets à un vieillissement naturel. C’est pourquoi ils ont une date de péremption", indique l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) depuis son site. L'utilisation des masques en question, des FFP, est autorisé par le ministère du Travail, à condition que la date de péremption n'excède pas 24 mois." Ils pourront être utilisés après vérification de leur apparence, du bon état des fixations et du respect des conditions de stockage", précise l'INRS.

Pour autant, l'Éducation nationale a confirmé son choix de les faire transformer ou détruire par l'usine Chimirec dans le Gard. En plus de ces 100 millions de masques gaspillés, 60 millions d'autres sont encore stockés dans un autre entrepôt, en cas de rebond épidémique. Ces derniers devraient atteindre leur date de péremption au plus tard en avril 2023.



