Santé : l'AVC, première cause de mortalité chez les femmes de plus de 60 ans

publié le 26/10/2017 à 16:50

Un Français sur trois a déjà été confronté à un accident vasculaire-cérébral, pour lui-même ou pour un proche. Et pourtant, d'après un sondage Odoxa pour la Fondation pour la Recherche sur les Accidents Vasculaires Cérébraux, que RTL vous a dévoilé jeudi 26 octobre, 35% des Français n'appelleraient même pas le 15. Or, chaque seconde compte dans ce type de situation. Autre chiffre étonnant et mal connu : l'AVC est la première cause de mortalité chez les femmes de plus de 60 ans.



D'abord, parce que la durée de vie des femmes est en moyenne plus longue : 85 ans, contre 80 pour les hommes. Une vie plus longue, qui entraîne un risque accru de faire un AVC. Ensuite, après la ménopause, les femmes sont aussi davantage sujettes à l'hypertension artérielle. Cette augmentation anormale de la pression du sang sur la paroi des artères est le premier facteur des accidents vasculaire-cérébraux.



En cause également, les troubles du rythme cardiaque parmi lesquels, la fibrillation atriale. Le cœur ne bat plus régulièrement mais de façon anarchique et des caillots de sang peuvent être expulsés vers le cerveau. Une maladie du cœur prépondérante chez les femmes de plus de 60 ans.

Les facteurs favorisant les AVC

Mais l'AVC concerne tous les âges. Globalement, c'est la troisième cause de mortalité chez les femmes, après les maladies cardiaques et le cancer. Pour les plus jeunes, la pilule est un autre facteur de risque, d'autant plus élevé chez celles qui fument.



Le tabac, le cannabis, l'obésité ou encore la pollution de l'air... Autant de facteurs favorisant les AVC. Et cela aussi bien chez les femmes que chez les hommes.