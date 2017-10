et La rédaction numérique de RTL

C'est une première mondiale : l'entreprise française Carmat a annoncé avoir réussi une greffe du cœur au Kazakhstan. Jusque-là ce type d'opération avait lieu uniquement en France.



En mai dernier, après 6 mois d'interruption Carmat avait obtenu le feu vert de l'agence de sécurité du médicament pour reprendre ses essais, la société avait du fournir de solides garanties, après le décès du 5ème patient 47 jours après sa greffe réalisée à Nantes. Le malade s'était trompé dans la manipulation de ses batteries. Avant lui, quatre autres patients, tous en insuffisance cardiaque terminale, avaient reçu ce cœur artificiel. L'un d'entre eux avait réussi à survivre 9 mois.

Pour Carmat la reprise des essais est primordiale, en vue d'obtenir la commercialisation de sa prothèse à l'horizon 2020. Pour cela, une quinzaine de patients doivent être recruter d'ici juin prochain, dans différents centres, en France et à l'étranger. Le recrutement sera plus facile, puisque l'entreprise a obtenu de choisir des malades dont les autres organes vitaux (reins, poumons) sont moins détériorés. Cela signifie plus de chances de réussite pour mener à bien ce projet de cœur artificiel.