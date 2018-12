publié le 27/12/2018 à 11:26

Il y a quelques mois, elle apparaissait encore souriante en costume de superwoman. La petite Augustine, qui s'est "envolée" à 4 ans, est toujours présente dans le cœur de ses proches et de tous ces bénévoles qui poursuivent son combat contre la maladie, grâce à l'association Wonder Augustine collecte des fonds dans toute la région pour la recherche contre le cancer des enfants.



Steeve de Matos, son oncle, dirige cette association qui évolue désormais dans toute la région du Nord. "Les gens se sont demandés comment nous venir en aide. Alors, si je suis fleuriste, je vais créer une rose spécifique et je vais donner les fonds pour l'association. Si je suis boulanger, je vais faire une bûche de Noël. Et c'est cet élan qui a pris énormément d'ampleur", explique-t-il.

Parmi ces petites mains qui s'activent pour recueillir des dons, il y a Sylvie Delroisse qui vit dans le Pas-de-Calais. Cette mère de famille gère le site internet qui vend des gadgets, notamment ces fameuses licornes, expédiées jusqu'aux États-Unis. "J'en envoie partout, en Corse, à la Réunion, la Suisse, l'Amérique. Dès la première vente au mois d'octobre, on s'est retrouvés avec 2.000 commandes. Ça permet d'avancer pour les autres enfants".

90.000 euros pour faire avancer la recherche

Pendant ces fêtes de Noël, les bénévoles Wonder Augustine ont aussi emballé des paquets cadeaux. Emmanuelle, l'une des coordinatrices, a été touchée par le combat des parents. "En 2018, ce n'est pas normal qu'il y ait encore des maladies aussi graves et qu'on ne puisse rien faire".



En 3 mois, 90.000 euros ont déjà été récoltés, de l'argent qui permettra de faire avancer la recherche contre les cancers pédiatriques, espère Steeve de Matos qui a déjà rencontré plusieurs spécialistes. "Ça va nous permettre de finaliser un vrai beau projet avec trois instituts de recherche (Lyon, Marseille et Lille). À travers nos actions, Augustine est encore là parmi nous, et nous aide".



Plusieurs initiatives sont encore prévues en 2019. La famille Wonder Augustine a un seul objectif : que d'autres enfants puissent garder le sourire.