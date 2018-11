publié le 30/11/2018 à 07:39

Le gouvernement veut encourager les riches à donner plus. Jeudi 29 novembre, le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation, Gabriel Attal, a dévoilé un plan de soutien aux associations visant notamment à développer une "philanthropie à la française". Une modification du droit de succession est étudiée, pour permettre aux grandes fortunes de donner une large part de leur capital aux différentes associations.



"Aujourd’hui il y a une quote-part de l’héritage qui ne peut pas être transmise en dehors des héritiers. C’est la loi française et ça dépend du nombre d’enfants que vous avez, ou si vous avez un conjoint. Mais vous ne pouvez pas donner les 90% de votre fortune (à une association, NDLR), si vous le souhaitez", commente au micro de RTL Pierre Siquier, le président de France Générosité.

Selon lui, la proposition du gouvernement est la bienvenue dans un contexte de plus en plus difficile. "Ce qui est intéressant dans la proposition du secrétaire d’État, c’est que ça ouvre d’autres sources de revenus, et malheureusement cette année on en a bien besoin. Même si cette mesure ne sera pas applicable pour cette année, mais la prochaine", explique-t-il. Comme d’autres associations, France Générosité est en effet confrontée à une baisse des dons inquiétante. "On pense qu’on va atterrir à moins 10% de dons" par rapport à l'année dernière, termine Pierre Siquier.