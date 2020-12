publié le 06/12/2020 à 09:23

C'est une découverte qui pourrait avoir de lourdes conséquences. L'association de consommateurs CLCV dénonce la présence de pesticides potentiellement neurotoxiques dans les colliers antiparasites de nos animaux de compagnie. Or, neuf propriétaires sur dix utilisent ce type de produits en typus.

Selon Léa Lamblin, qui fait partie de l'association CLCV, il faut prendre des précautions : "Ce sont des produits qui sont vendus en libre service et sans mise en garde particulière alors que ces produits sont toxiques et méritent un traitement spécifique". Elle ajoute qu'"il faut absolument porter des gants au moment de l'application du produit, aérer après les traitements et surtout ne pas laisser les animaux qui viennent d'être traités dormir avec vous et en particulier les enfants".

Léa Lamblin précise également que "une fois utilisés, les traitements antiparasitaires ne doivent pas être jetés dans une poubelle tous déchets parce qu'ils nécessitent un traitement particulier au regard de leur composition et des risques qu'ils représentent pour l'environnement mais en déchèterie ou ramenés en magasin spécialisés".