L'affaire Cons-Boutboul: le meurtre de Jacques Perrot

publié le 18/12/2018 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

A la Une de l’heure du crime aujourd’ hui, un des plus mystérieux fait-divers des années 80. L’assassinat de l’avocat Jacques Perrot, qui était le mari de la femme-jockey la plus célèbre de France, Darie Boutboul. Elle a été totalement mise hors de cause dans cet assassinat qui avait tout d’un contrat de la pègre. En revanche, sa mère, Elisabeth Cons-Boutboul, a été condamnée en 1994, à 15 ans de prison pour avoir commandité cette exécution. Elle a toujours nié sa culpabilité. Aujourd’hui encore elle clame son innocence. Cette ténébreuse affaire a donné lieu à une enquête qui a duré plusieurs années. La personnalité de l’accusée a dérouté tous ceux qui l’ont approchée au cours de l’enquête, pendant son procès, et ensuite, à la prison de Fleury Mérogis où les autres détenues l’avaient surnommée « la Doyenne ». Nous revenons sur cette affaire encore très mystérieuse aujourd’hui, avec mes invités...



Nos invités

Christian Flaesch, ancien directeur de la PJ, à l’époque il était jeune commissaire à la Crim', Serge Raffy, rédacteur en chef de l’Obs, auteur du livre La veuve paru aux éditions Fayard en 1994, Catherine Driguet, ancienne inspectrice à la Crim’