publié le 26/03/2021 à 20:52

"Les premières fois résonnent particulièrement", estime Apolline Guichet, raison pour laquelle, selon elle, "il faut être attentif" aux adolescents. Cette journaliste pour le magazine Phosphore était l'invitée de RTL, ce vendredi 26 mars, à l'occasion de la sortie de son livre C'est comment la 1ère fois ? (Et 80 questions sur l'adolescence), publié aux éditions Bayard jeunesse, et illustré par Alix Garin.

Pour Apolline Guichet l'adolescence, est une "période fascinante". Rien de surprenant, donc, à ce qu'elle ait écrit ce livre, construit à partir de vraies questions d'adolescents, qui lui ont été envoyées via les réseaux sociaux ou à la rédaction de Phosphore. Ce magazine s'adresse aux jeunes de 14 à 19 ans.

Toutes les questions abordées dans l'ouvrage touchent à l'intime, mais pas forcément à la sexualité. Cela peut être des questionnements liés au premier rapport, à la construction de soi, la confiance, la relation nouée avec les parents, l'amitié, des conseils pour trouver son propre style, savoir dire 'je t'aime'...

L'adolescence, une période "cocasse et tragique"

Des interrogations souvent aussi légères qu'existentielles, "pleines de tendresse et d'humour", observe Apolline Guichet. Et aussi intemporelles, qui trouveront écho chez les enfants d'hier, devenus adultes, assure-t-elle. Mais d'autres questions, beaucoup plus difficiles, sont évoquées, comme cette jeune fille qui confie ne plus arriver à dormir depuis une tentative de viol.

L'adolescence, une période "cocasse et tragique", selon l'expression empruntée à l'écrivaine Marie Desplechin, est faite de premières expériences aussi terrifiantes qu'excitantes. Pour les affronter sereinement, avoir les bonnes "clés" est indispensable.

Aux parents et grands-parents, elle conseille avant tout de "maintenir un dialogue", même si cela passe simplement pas la transmission d'un livre ou le visionnage d'un film. Mais aussi, d'essayer de ne pas minimiser les maux de leurs adolescents. "Un chagrin d'amour, à cet âge-là, est vécu comme une petite catastrophe qui les construit et les marque."