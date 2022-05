L'abattage prévu d'arbres au pied de la Tour Eiffel suscite la polémique

Une décision qui ne passe pas. Depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes, contestent la décision de la mairie de Paris d'abattre plusieurs arbres autour de la Tour Eiffel pour y construire notamment des bagageries pour les visiteurs.

Mais ce samedi, la mairie de Paris a reculé. "Aucun arbre centenaire ne sera abattu", a annoncé, samedi après-midi, Emmanuel Grégoire, premier adjoint (PS) de la maire socialiste Anne Hidalgo.

Mais la situation n'est pas si simple. Selon l'entourage d'Emmanuel Grégoire, cité par l'AFP, cette promesse vaut pour "deux arbres centenaires" pour lesquels la mairie "va trouver une solution". Pour les autres, "le but est de réduire le nombre d'arbres abattus au maximum", indique la même source, soulignant que la mairie avait déjà "réussi à baisser le chiffre" de 42 à 22. Le projet "OnE", qui vise à végétaliser et piétonniser l'allée allant du Trocadéro à la Dame de Fer, prévoit des bagageries pour les visiteurs et des locaux pour les employés, des bâtiments semi-enterrés.

Une déclaration qui ne calmera pas les associations écologiques, puisqu'une pétition a été lancée sur le site change.org. Ce samedi après-midi, elle avait déjà recueilli 30.000 signataires. Elle a notamment été relayée par l'animateur Nagui, le journaliste Hugo Clément ou encore l'ex-patronne du Medef Laurence Parisot.