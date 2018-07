publié le 27/08/2016 à 07:39

Le Conseil d'État a tranché. La haute juridiction administrative a suspendu, vendredi 26 août, l'arrêté anti-burkini pris par Villeneuve-Loubet, dans les Alpes-Maritimes. Une décision qui fait jurisprudence pour la trentaine de communes qui avaient décidé d'interdire la tenue de bain controversée sur leurs plages.



En pleine polémique, les juges ont ainsi rappelé la loi aux élus. Mais plusieurs maires, dont l'édile de Fréjus (Var) David Rachline, ont annoncé vendredi dans la soirée vouloir maintenir leur arrêté anti-burkini. En parallèle, certains élus de droite réclament un durcissement de la législation sur les signes religieux.

Manuel Valls, qui avait défendu les élus à l'origine de ces arrêtés a considéré que la décision du Conseil d'État "n'épuise pas le débat qui s'est ouvert dans notre société". Sur sa page Facebook, le Premier ministre a ajouté que "rester silencieux, c'est un petit renoncement. Une démission de plus".

À écouter également dans ce journal :

- Lactalis : les négociations entre les producteurs de lait et le premier groupe laitier et fromager mondial ont échoué, vendredi 26 août. Les agriculteurs ont cependant levé le blocus de l'usine de Laval, en Mayenne. Au cœur du conflit, le prix du lait, qui ne serait pas suffisamment payé par le groupe agro-alimentaire selon les agriculteurs.



- Météo : 43 départements sont placés en vigilance orange canicule, samedi 27 août, en raison des fortes chaleurs. De 35 à 38 degrés sont attendus du Sud-Ouest au bassin parisien.



- Séisme en Italie : une journée de deuil sera observée dans le pays, samedi 27 août, pour rendre hommage aux 281 morts dans le tremblement de terre qui a frappé le centre du pays. Les drapeaux ont été mis en berne et une cérémonie aura lieu dans un gymnase à Ascoli Piceno, au pied des montagnes, en présence du président de la République et du chef du gouvernement, Matteo Renzi.



- Circulation : Bison Futé voit rouge au niveau national dans le sens des retours, samedi 27 août. La journée est classée orange pour les départs en Rhône-Alpes, Auvergne et Méditerranée.



- Ligue 1 : L'Olympique de Marseille a signé sa première victoire du championnat en battant Lorient (2-0), vendredi 26 août au Vélodrome.