publié le 27/08/2016 à 05:16

L'Italie a rendu ce samedi 27 août un hommage solennel aux 291 victimes du séisme qui a rasé plusieurs villages dans le centre de la péninsule, plongée dans une journée de deuil national. Dans un gymnase d'Ascoli Piceno, au pied des montagnes meurtries, le président de la République, Sergio Mattarella, le chef du gouvernement, Matteo Renzi et des centaines d'habitants et de secouristes ont participé à une messe de funérailles pour 35 victimes. Les cercueils recouverts d'une gerbe de fleurs blanches étaient alignés en face de l'autel.



Autour, des proches parfois eux-mêmes blessés, souvent en larmes, se serrant dans les bras ou agitant un éventail dans la chaleur étouffante. "N'ayez pas peur de crier votre souffrance, mais ne perdez pas courage", a lancé l'évêque d'Ascoli, Mgr Giovanni D'Ercole. "Ensemble, nous reconstruirons nos maisons et nos églises. Ensemble surtout nous rendrons vie à nos communautés, en repartant de nos traditions et des décombres de la mort".

Giulia, 9 ans est morte en protégeant sa sœur

"Nous ne vous abandonnerons pas", a promis Sergio Mattarella en prenant le temps de saluer un par un les proches des victimes après la cérémonie, tout comme Matteo Renzi et son épouse Agnese, visiblement émus. Parmi les cercueils, celui de Giulia, 9 ans, dont le corps a protégé sa sœur Giorgia, 5 ans, l'une des dernières personnes sorties vivantes des décombres. "Désolé si nous sommes arrivés trop tard (...) mais je veux que tu saches de là-haut que nous avons fait notre possible pour te sortir de là", a écrit un pompier sur un papier scotché au petit cercueil blanc.

Après de premières funérailles de victimes vendredi à Rome et à Pomezia, au sud de la capitale, celles de Sergio, 13 ans, ont eu lieu samedi après-midi dans le hameau de San Benedetto, près d'Amatrice. Une autre grande cérémonie, sans les corps, est encore prévue mercredi 31 août à Amatrice, localité de 2.500 habitants qui pleure au moins 230 morts. Sur place, les secouristes ont continué à extraire de nouveaux corps dans la nuit. Samedi 27 août, l'un des 387 blessés a succombé, portant à 291 le nombre de décès constatés pour l'instant.

6 millions d'euros de dons

Au moins 16 étrangers, touristes ou installés de longue date en Italie, figurent parmi les tués, selon les autorités de leur pays: dix Roumains, trois Britanniques, une Espagnole, un Salvadorien et une Canadienne. Les secouristes ont commencé à déblayer les décombres qui offrent "très peu de caches de survie", a expliqué Bastien Bizieux, responsable d'une brigade française d'intervention spéciale, tandis que des familles continuaient de se presser devant la morgue provisoire pour identifier des victimes.



Plus de 1.500 répliques ont été enregistrées depuis mercredi 24 août, dont encore une de magnitude 4 samedi 27 août à l'aube. À chaque secousse, un nouveau mur s'écroule, un autre se fissure, et les petites routes deviennent de moins en moins praticables, au risque de laisser des villages et des hameaux complètement isolés. La protection civile a recensé près de 2.500 personnes désormais privées de toit, qui ont passé la nuit dans l'un des camps de tentes aménagées. Les centres de collecte pour leur venir en aide débordent et la protection civile a annoncé avoir reçu plus de 6 millions d'euros de dons.