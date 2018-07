publié le 27/10/2017 à 12:37

C'est une des questions épineuses qui s'abattent sur les autorités françaises. Maintenant que l'État islamique est battu sur le terrain, de nombreux jihadistes reviennent dans leur pays natal. Avec cette problématique qui se pose : que faire des enfants emmenés ou nés dans les rangs de l'État islamique (EI) qui vont revenir sur le sol national ?



Selon le centre Soufan, groupe à but non-lucratif sur les questions de sécurité, 2.000 garçons de 9 à 15 ans ont été recrutés et formés par l'organisation terroriste dans la zone irako-syrienne.

Et la France est le pays européen qui enregistre le plus grand nombre d'"enfants du groupe État islamique". Ils seraient 460 Français ou d'origine française. C'est bien plus qu'au Royaume-Uni (50), en Allemagne (56), aux Pays-Bas (90), en Belgique (118) et même qu'en Russie (350).

Les enfants de l'État islamique Crédit : Thomas SAINT-CRICQ, Paz PIZARRO / AFP

En novembre 2016 déjà, Wassim Nasr, journaliste à France 24 et auteur de L'État islamique, le fait accompli, s'alarmait sur la question. "Qu'en fait-on ?", se demandait-il interrogé par RTL.fr. Certains enfants sont nés sur place et n'ont donc pas de papiers français. D'autres ont pu commettre des exactions forcées. Se pose alors la question de leur intégration auprès d'autres enfants ou de la difficulté de trouver une famille d'accueil pour un ancien apprenti jihadiste qui a, par exemple, pu voir des têtes sur des pics en pleine rue.



Certains d'entre eux peuvent avoir le cerveau retourné par la propagande. "Même avec la meilleure volonté du monde, ça pose forcément un problème de société, insistait Wassim Nasr. Seront-ils fichés à vie ?". Des questions qui restent pour le moment sans réponse.