Son invention est désormais pratiquée par des millions d'adeptes à travers le monde. Il y a 161 ans, le 28 octobre 1860, naissait au Japon Jigoro Kano, l'inventeur du judo, qui est célébré ce jeudi par Google dans son doodle. Pemier art martial japonais à avoir obtenu une reconnaissance internationale, le judo est également le premier d'entre eux à avoir intégré les Jeux olympiques.

Grand sportif et après s'être adonné pleinement au jiu-jitsu, Jigoro Kano prend conscience que les techniques de cette discipline peuvent se révéler dangereuses. Il se met alors en quête de développer un sport qui éduque à la fois le corps et l'esprit. Quelques années plus tard naissait alors le judo et "le père" de ce sport est, en plus des règles, également à l'origine d'innovations pédagogiques telles que l'utilisation des ceintures noires et blanches, et l'introduction du système des grades Dan.

En 1882, il ouvre enfin son premier dojo, l'Institut Kodokan à Tokyo, où il peaufine pendant des années les fondements et les techniques du judo. En 1909, il est le premier japonais à devenir membre du Comité International Olympique. Il assiste aux Jeux olympiques d'Amsterdam en 1928, à ceux de Los Angeles en 1932, puis à ceux de Berlin en 1936, avant de s'éteindre deux ans plus tard, le 4 mai 1938, à l'âge de 77 ans.

Le doodle du 28 octobre 2021 met en avant Jigorō Kanō, le fondateur du judo Crédit : Capture d'écran Google