Jeux d'argent : comment fonctionne le service central des courses et des jeux ?

Le service central des courses et des jeux est la "police des jeux". C'est le service de Stéphane Pialliat, chef du SCCJ, qui s'infiltre sur les champs de courses ou dans les casinos et se renseigne sur la moindre tentative de triche ou de fraude. Par exemple : "essayer de prendre des jetons sur la table avec la paume de la main. On a également tout ce qui est accord entre les croupiers et les joueurs, tout ce qui est blanchiment lié au monde du casino."

Le jeu et les paris brassent 65 milliards d'euros par an en France. Pour faire cesser les délits, Diane Le Cottier, commissaire de police, peut notamment compter sur les saisies : "Je rentre dans un tripot clandestin, je vais prendre les jetons, les tables. Je vais rentrer une écurie où il y a du dopage équin, je vais saisir les médicaments, mais aussi le cheval."

Depuis 1892, les missions du service ont bien évolué. Aujourd'hui, il surveille les compétitions de jeux vidéos. Nicolas est en charge de l'esport : "Le législateur a considéré que le jeu vidéo était un jeu de hasard, et à partir du moment où l'on organise une compétition qui exige un sacrifice financier des participants, avec une promesse de gain, ces compétitions sont considérées comme des jeux d'argent et de hasard, et doivent faire l'objet d'une déclaration à notre service."

Les paris sportifs en ligne occupent aussi beaucoup les enquêteurs , le SCCJ se prépare d'ailleurs au Mondial de football, et veillera à ce qu'aucun pari truqué n'ait lieu sur le sol français.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info