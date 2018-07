publié le 27/05/2016 à 10:51

"Je ne ne crois plus au mois de juin. Vous pensez qu’il va faire beau, qu'il faut sortir les sandales et la crème solaire ? Et là, toc, vous recevez des feuilles d’inscription à renvoyer avant le 15 juin", lance Guillemette Faure. "Car l’existence du mois de juin ne semble désormais justifiée que par le besoin de préparer septembre", poursuit-elle. "Juin est la saison des chèques d’acompte, des certificats médicaux et des photos d’identité à fournir en quadruple exemplaire", note la journaliste, pour qui le mois de juin est "aussi besogneux" que le mois de septembre "mais en plus hypocrite".



"Au moins, septembre annonce la couleur : les jours raccourcissent, le temps se couvre. On comprend que ça va mal finir", assure-t-elle. " Juin, le fourbe, vous laisse croire que vous allez vers les vacances, alors que pas du tout", se désespère Guillemette Faure. Elle poursuit : "Un week-end de soleil au mois de septembre, c’est un cadeau du ciel, une bonne nouvelle. Un week-end de soleil en juin, c’est en week-end gâché".