C'est un film qui aura été attendu. Repoussé en raison de la crise sanitaire, le dernier James Bond No time to die (Mourir peut attendre) sera diffusé en avant-première le 29 septembre prochain à l'opéra de Monaco. Mais assister à la projection à un prix qui s'élève à plus de... 2 000 euros !

Comme le rapportent nos confrères de Monaco Tribune, le prix de l'entrée est fixé à 2.500 dollars soit 2 123 euros. Vous l'aurez donc compris, pour assister à cette avant première de James Bond, vous devrez mettre la main au portefeuille.

Les stars hollywoodiennes seront présentes sur Le Rocher pour l'occasion, mais aussi le Prince Albert II et le réalisateur de No time to die, Cary Joji Fukunaga. Toutefois, Daniel Craig ainsi que les autres membres du casting ne seront pas de la partie.

Une soirée "Casino Royal" en l'honneur de Roger Moore

Une fois la projection terminée, elle sera suivie d'une soirée "Casino Royal". Un événement 100% James Bond, dont les recettes financeront "le nouveau prix décerné par la Fondation Princesse Grace-USA". Cette fondation a pour mission d'aider les artistes émergents dans les domaines du théâtre, de la danse ou encore du cinéma grâce à des subventions, explique Monaco Tribune. Cet événement se déroulera en l'honneur de l'un de ses membres fondateurs, résident monégasque et ancien James Bond lui même, Roger Moore décédé en 2017.

Ce dernier volet de James Bond avec Daniel Craig était à la base, prévu pour avril 2020. Mais après plusieurs reports à cause du coronavirus, le nouvel opus de 007 sortira sur grand écran le 6 octobre 2021.